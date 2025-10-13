Motorista morre e quatro passageiros, incluindo criança de 9 anos, ficam feridos após colisão na BR-153
Chovia no momento em que vítima perdeu controle do veículo. Passageiros foram encaminhados para unidades de saúde da região
Um motorista, de 42 anos, morreu após sofrer um grave acidente na BR-153, em trecho que passa por Porangatu, cidade no Norte de Goiás.
Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele conduzia um carro que transportava quatro passageiros – de 46, 38, 28 e uma criança de 9 anos.
Em determinado momento, enquanto seguia o sentido Sul da rodovia, o motorista perdeu o controle do automóvel e saiu da pista, colidindo com um poste.
Vale destacar que chovia na hora em que ele se acidentou, na tarde deste domingo (12), o que pode ter influenciado na gravidade da ocorrência.
O condutor do carro morreu ainda no local. As outras vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde da região, após intervenção da equipe de resgate da concessionária responsável pelo trecho da BR-153.
Agora, o caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.
