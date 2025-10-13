Motorista morre e quatro passageiros, incluindo criança de 9 anos, ficam feridos após colisão na BR-153

Chovia no momento em que vítima perdeu controle do veículo. Passageiros foram encaminhados para unidades de saúde da região

Augusto Araújo - 13 de outubro de 2025

Chovia no momento em que motorista saiu da pista na BR-153 (Foto: Divulgação/PRF)

Um motorista, de 42 anos, morreu após sofrer um grave acidente na BR-153, em trecho que passa por Porangatu, cidade no Norte de Goiás.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele conduzia um carro que transportava quatro passageiros – de 46, 38, 28 e uma criança de 9 anos.

Em determinado momento, enquanto seguia o sentido Sul da rodovia, o motorista perdeu o controle do automóvel e saiu da pista, colidindo com um poste.

Vale destacar que chovia na hora em que ele se acidentou, na tarde deste domingo (12), o que pode ter influenciado na gravidade da ocorrência.

O condutor do carro morreu ainda no local. As outras vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde da região, após intervenção da equipe de resgate da concessionária responsável pelo trecho da BR-153.

Agora, o caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.

