Dia 15 de outubro é feriado? Saiba mais sobre a data

Muita gente se pergunta se o dia é de descanso, se há ponto facultativo ou se as atividades seguem normalmente

Pedro Ribeiro - 14 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O feriado de 15 de outubro é motivo de dúvida para muitas pessoas.

Afinal, essa é uma data especial que homenageia uma das profissões mais importantes do país: a de professor.

Muita gente se pergunta se o dia é de descanso, se há ponto facultativo ou se as atividades seguem normalmente.

A verdade é que o Dia dos Professores, embora amplamente celebrado, não é um feriado nacional — mas há exceções que vale a pena entender.

O Dia dos Professores tem uma história que remonta ao século XIX.

A data foi escolhida em homenagem a Dom Pedro I, que, em 15 de outubro de 1827, criou o decreto que estabeleceu o ensino primário gratuito em todas as cidades, vilas e povoados do Brasil.

Anos depois, em 1947, uma escola em São Paulo passou a comemorar oficialmente o dia, e a celebração ganhou força em todo o país.

Em 1963, a data foi oficializada como o Dia do Professor por meio de um decreto federal.

Desde então, 15 de outubro passou a ser dedicado à valorização desses profissionais que formam gerações e transformam vidas por meio da educação.

15 de outubro é feriado nacional?

Apesar da importância da data, o Dia dos Professores não é considerado um feriado nacional, mas sim um feriado escolar, regulamentado pelo Decreto nº 52.682, de 14 de outubro de 1963.

Isso significa que apenas instituições de ensino — escolas, faculdades e universidades — costumam suspender as atividades nesse dia.

No restante dos setores, como comércio, bancos e repartições públicas, o funcionamento é normal.

Porém, algumas cidades e estados podem decretar feriado municipal ou ponto facultativo, de acordo com suas próprias leis.

Por isso, é importante verificar a situação específica da sua região.

Como o Dia dos Professores é comemorado

Mesmo sem ser um feriado nacional, o dia 15 de outubro é amplamente celebrado em todo o Brasil.

Muitas escolas promovem homenagens, eventos e atividades especiais para reconhecer o trabalho dos educadores.

Em algumas instituições, os alunos organizam apresentações, mensagens e lembranças simbólicas para expressar gratidão.

Além disso, nas redes sociais, é comum ver mensagens de carinho e reconhecimento dedicadas aos professores.

Empresas e órgãos públicos também aproveitam a data para reforçar a importância da educação na construção de um país mais justo e desenvolvido.

A importância de valorizar o professor

O Dia dos Professores vai além do simples descanso. É um momento de refletir sobre o papel fundamental desses profissionais na formação de cidadãos e no desenvolvimento da sociedade.

Ser professor é enfrentar desafios diários, lidar com mudanças na educação e, ainda assim, seguir inspirando gerações.

A valorização do professor passa por melhores condições de trabalho, salários justos e investimento em formação continuada.

Afinal, quanto mais bem preparados e respeitados forem os educadores, melhor será o futuro dos alunos e do país.

