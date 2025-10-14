Dia 15 de outubro é feriado? Saiba mais sobre a data
Muita gente se pergunta se o dia é de descanso, se há ponto facultativo ou se as atividades seguem normalmente
O feriado de 15 de outubro é motivo de dúvida para muitas pessoas.
Afinal, essa é uma data especial que homenageia uma das profissões mais importantes do país: a de professor.
Muita gente se pergunta se o dia é de descanso, se há ponto facultativo ou se as atividades seguem normalmente.
A verdade é que o Dia dos Professores, embora amplamente celebrado, não é um feriado nacional — mas há exceções que vale a pena entender.
Dia 15 de outubro é feriado? Saiba mais sobre a data
O Dia dos Professores tem uma história que remonta ao século XIX.
A data foi escolhida em homenagem a Dom Pedro I, que, em 15 de outubro de 1827, criou o decreto que estabeleceu o ensino primário gratuito em todas as cidades, vilas e povoados do Brasil.
Anos depois, em 1947, uma escola em São Paulo passou a comemorar oficialmente o dia, e a celebração ganhou força em todo o país.
Em 1963, a data foi oficializada como o Dia do Professor por meio de um decreto federal.
Desde então, 15 de outubro passou a ser dedicado à valorização desses profissionais que formam gerações e transformam vidas por meio da educação.
15 de outubro é feriado nacional?
Apesar da importância da data, o Dia dos Professores não é considerado um feriado nacional, mas sim um feriado escolar, regulamentado pelo Decreto nº 52.682, de 14 de outubro de 1963.
Isso significa que apenas instituições de ensino — escolas, faculdades e universidades — costumam suspender as atividades nesse dia.
No restante dos setores, como comércio, bancos e repartições públicas, o funcionamento é normal.
Porém, algumas cidades e estados podem decretar feriado municipal ou ponto facultativo, de acordo com suas próprias leis.
Por isso, é importante verificar a situação específica da sua região.
Como o Dia dos Professores é comemorado
Mesmo sem ser um feriado nacional, o dia 15 de outubro é amplamente celebrado em todo o Brasil.
Muitas escolas promovem homenagens, eventos e atividades especiais para reconhecer o trabalho dos educadores.
Em algumas instituições, os alunos organizam apresentações, mensagens e lembranças simbólicas para expressar gratidão.
Além disso, nas redes sociais, é comum ver mensagens de carinho e reconhecimento dedicadas aos professores.
Empresas e órgãos públicos também aproveitam a data para reforçar a importância da educação na construção de um país mais justo e desenvolvido.
A importância de valorizar o professor
O Dia dos Professores vai além do simples descanso. É um momento de refletir sobre o papel fundamental desses profissionais na formação de cidadãos e no desenvolvimento da sociedade.
Ser professor é enfrentar desafios diários, lidar com mudanças na educação e, ainda assim, seguir inspirando gerações.
A valorização do professor passa por melhores condições de trabalho, salários justos e investimento em formação continuada.
Afinal, quanto mais bem preparados e respeitados forem os educadores, melhor será o futuro dos alunos e do país.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!