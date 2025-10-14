Homem tenta enganar polícia, mas é preso na BR-153 enquanto ia para Anápolis

Passageiro foi levado à Polícia Penal de Morrinhos, onde ficará à disposição do Judiciário

Davi Galvão - 14 de outubro de 2025

Polícia Rodoviária Federal efetuou a prisão do indivíduo. (Foto: Divulgação)

Um homem foragido da Justiça foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta segunda-feira (13) durante uma fiscalização na BR-153, na altura do Km 609, em Morrinhos, no Sul de Goiás.

A equipe abordou um ônibus interestadual que seguia de Rio de Janeiro (RJ) para Anápolis.

Ao verificar os documentos dos passageiros, constatou que um homem de 46 anos tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

No primeiro momento, ele tentou esconder sua verdadeira identidade, mas a consulta aos sistemas policiais confirmou a ordem de prisão, expedida pela Justiça goiana.

O foragido foi levado à Polícia Penal de Morrinhos, onde ficará à disposição do Judiciário.

