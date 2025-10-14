Jovem é preso em Bela Vista de Goiás após matar namorada e confessa motivo fútil para o crime

Vítima teria ficado irreconhecível após ser espancada pelo companheiro

Augusto Araújo - 14 de outubro de 2025

Jovem foi preso pela Polícia Militar após matar namorada por motivo fútil. (Foto: Divulgação/PMGO)

Um jovem, de 28 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) após matar brutalmente a namorada em Bela Vista de Goiás, município na Região Metropolitana de Goiânia.

De acordo com a corporação, o crime ocorreu no último domingo (12) e o suspeito estava foragido desde então. Ao ser capturado, ele deu detalhes sobre o que teria acontecido.

Segundo ele, o casal estava consumindo bebidas alcóolicas e, em determinado momento, a vítima teria dado um tapa no namorado, por ter quebrado o óculos dela.

Assim, ele teria se enfurecido com a situação e, por este motivo, teria espancado a namorada com pauladas até que o rosto dela ficasse irreconhecível.

Na sequência, testemunhas apontaram que ele fugiu do local por uma zona de mata.

A vítima chegou a ser a ser encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), mas não resistiu e faleceu na manhã do dia seguinte.

Após o ocorrido, o jovem foi localizado e preso nesta terça-feira (14). Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes e, agora, se encontra à disposição do Poder Judiciário.

