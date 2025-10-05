Anapolino é uma das vítimas fatais de acidente em Bela Vista de Goiás

José da Cunha, de 49 anos, estava sozinho em um dos carros. Colisão foi tão forte que destruiu ambos veículos

Davi Galvão - 05 de outubro de 2025

Anapolino foi uma das três vítimas fatais do acidente. (Foto: Reprodução)

Uma das três vítimas fatais do grave acidente automobilístico ocorrido na noite deste sábado (04) na GO-020, na altura de Bela Vista de Goiás, foi confirmada como sendo o anapolino José da Cunha Ferreira Filho, de 49 anos.

Além dele, Rafael Souza Monteiro e Leandro Silva Dias, de 22 e 25 anos, também perderam a vida.

O acidente se deu entre dois carros de passeio que colidiram frontalmente. O impacto foi tão forte que os dois veículos- um Volkswagen Gol e um Toyota Corolla – ficaram totalmente destruídos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas pôde apenas constatar o óbito.

Duas das vítimas ficaram presas às ferragens, enquanto o terceiro foi arremessado para o asfalto.

O acidente teve uma consequência ainda mais grave: o vazamento de combustível dos tanques dos veículos trazia risco de incêndio no local. Por isso, a área foi isolada até a chegada das equipes especializadas da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML).

Ainda não se sabe as circunstâncias que levaram ao acidente, que deve ser investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).

