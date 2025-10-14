Paciente se torna primeiro caso suspeito de contaminação por metanol em Goiânia

Até o momento, nenhum óbito foi registrado oficialmente em Goiás por intoxicação com a substância

Davi Galvão Davi Galvão -
Vista aérea de Goiânia. (Foto: Canva)
A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES) confirmou, nesta terça-feira (14), o primeiro caso suspeito de contaminação por metanol em Goiânia.

As informações apontam que o paciente é do sexo masculino, tem 37 anos e segue internado em um hospital particular da capital.

Até o momento, nenhum óbito foi registrado oficialmente em Goiás por intoxicação com metanol.

Além do caso em investigação, a SES foi notificada acerca de outros oito casos no estado, tendo cinco sido excluídos (não atenderam os critérios de definição para casos suspeitos) e outros três foram descartados (atenderam os critérios, mas exames não detectaram metanol no sistema).

O boletim é atualizado diariamente para acompanhar a situação em Goiás.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

