Paciente se torna primeiro caso suspeito de contaminação por metanol em Goiânia

Até o momento, nenhum óbito foi registrado oficialmente em Goiás por intoxicação com a substância

Davi Galvão - 14 de outubro de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Canva)

A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES) confirmou, nesta terça-feira (14), o primeiro caso suspeito de contaminação por metanol em Goiânia.

As informações apontam que o paciente é do sexo masculino, tem 37 anos e segue internado em um hospital particular da capital.

Até o momento, nenhum óbito foi registrado oficialmente em Goiás por intoxicação com metanol.

Além do caso em investigação, a SES foi notificada acerca de outros oito casos no estado, tendo cinco sido excluídos (não atenderam os critérios de definição para casos suspeitos) e outros três foram descartados (atenderam os critérios, mas exames não detectaram metanol no sistema).

O boletim é atualizado diariamente para acompanhar a situação em Goiás.

