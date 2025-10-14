Paciente se torna primeiro caso suspeito de contaminação por metanol em Goiânia
Até o momento, nenhum óbito foi registrado oficialmente em Goiás por intoxicação com a substância
A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES) confirmou, nesta terça-feira (14), o primeiro caso suspeito de contaminação por metanol em Goiânia.
As informações apontam que o paciente é do sexo masculino, tem 37 anos e segue internado em um hospital particular da capital.
Até o momento, nenhum óbito foi registrado oficialmente em Goiás por intoxicação com metanol.
Além do caso em investigação, a SES foi notificada acerca de outros oito casos no estado, tendo cinco sido excluídos (não atenderam os critérios de definição para casos suspeitos) e outros três foram descartados (atenderam os critérios, mas exames não detectaram metanol no sistema).
O boletim é atualizado diariamente para acompanhar a situação em Goiás.
