Pacientes do HEANA estão sofrendo com o calor e pouca ventilação nos quartos

Ao Portal 6, trabalhadores da unidade de saúde revelaram detalhes sobre situação atual do hospital

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz)
A ausência de refrigeração em quartos e enfermarias do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HEANA) tem causado indignação nos funcionários e acompanhantes de pacientes.

O calor é tanto que lençóis e cobertas estão grudando nos doentes, contaram enfermeiros em reservado ao Portal 6.

Há quartos com pequenas janelinhas, cujas as frestas com telas anti mosquitos já sujas pela ação do tempo impedem a circulação de ar.

