Abertas vagas para estudantes de engenharia de todo o Brasil com salário de R$ 9 mil

Uma seleção nacional com salário bastante atrativo promete revelar novos talentos e transformar trajetórias profissionais rapidamente

Magno Oliver - 15 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação / Vale)

A Vale está com inscrições abertas para o Programa de Trainee de Engenharia 2026, oferecendo 20 vagas com salário inicial de R$ 9 mil. As oportunidades são voltadas para operações em portos e ferrovias nos estados do Pará, Maranhão, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

Podem participar profissionais formados a partir de dezembro de 2022 ou com conclusão prevista até dezembro de 2025 nos cursos de Engenharia Ferroviária, Mecânica, Elétrica, Instrumentação, Civil, de Produção, Portuária e Processos Industriais.

Não há limite de idade nem exigência de experiência anterior, e pessoas com deficiência (PCDs) também podem se inscrever.

Além do salário, os selecionados terão participação nos lucros (PLR), assistência médica e odontológica, previdência privada, vale-alimentação, refeição no local, auxílio-mudança, seguro de vida, auxílio-creche e programa de idiomas para aprimorar o inglês. O processo seletivo acontece entre outubro e dezembro de 2025, com etapas online e presenciais, e a contratação prevista para o início de 2026.

Com duração de 18 meses, o programa inclui mentorias, job rotation, visitas às operações da Vale e uma trilha completa de aprendizado técnico e comportamental. A proposta é acelerar o desenvolvimento dos engenheiros e prepará-los para desafios reais dentro do setor de mineração e infraestrutura.

Segundo a diretora de Estratégia, Eficiência e Produtividade da Vale, Bruna Maffra, o conhecimento técnico desses profissionais será essencial para os projetos futuros da empresa.

“Os trainees terão oportunidades de aplicar engenharia na prática e contribuir diretamente com os desafios da mineração moderna”, afirmou. As inscrições podem ser feitas até 06 de novembro no site oficial do programa de trainee da Vale (CLIQUE AQUI).

