Após queda de aplicativo, 99 Pop responde informação de que estaria deixando o Brasil

Serviços estão gradualmente sendo reestabelecidos, de modo que motoristas disseram já ter retomado os trabalhos no começo da tarde desta quarta-feira (15)

Samuel Leão - 15 de outubro de 2025

Card divulgado nas redes sociais anunciava o encerramento das atividades da 99 Pop no Brasil. (Foto: Divulgação)

Com o “apagão” registrado na plataforma 99 Pop em todo o Brasil, inclusive em Anápolis e Goiânia, surgiram vários motoristas e especialistas nas redes sociais tentando explicar o que havia acontecido. Alguns cards divulgados chegaram até a falsear a estética da empresa em um anúncio de que ela estaria “encerrando as atividades no Brasil”.

Frente às várias teorias, o Portal 6 entrou em contato com a assessoria do grupo, que também detém a 99 Food, e perguntou se tal ação era real.

Em retorno, a plataforma expressou que a divulgação não procede, portanto, se tratando de uma fake news, e explicou que a paralisação teria sido ocasionada apenas por uma interrupção inesperada.

Pelo contrário do que aponta o card, a empresa não só segue atuando no Brasil como relatou ter equipes técnicas trabalhando com urgência para resolver o problema identificado.

Os serviços estão gradualmente sendo reestabelecidos, de modo que motoristas disseram já ter retomado os trabalhos no começo da tarde desta quarta-feira (15).

Por fim, a 99 Pop também expressou um pedido de desculpas pelo inconveniente e agradeceu pela paciência e compreensão dos afetados.

