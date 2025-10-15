Flamboyant Shopping recebe evento de moda com nomes renomados e marcas internacionais

Ação conta com extensa programação dedicada a desfiles e às recentes inspirações lançadas no segmento

Gabriella Pinheiro - 15 de outubro de 2025

Imagem mostra CEO do Grupo Flamboyant, Emmanuele Louza, à esquerda e Guilherme de Beauharnais, CEO da Harper’s Bazaa, à direita. (Fotos: Edward Wendt/Ruan Pontes).

Em comemoração aos 44 anos de história, o Flamboyant Shopping recebe nesta quinta-feira (16) o evento “Flamboyant Fashion Experience”, que celebra a moda por meio de desfiles, exposição fotográfica e talks.

A ação acontece das 11h às 20h30 e é marcada pela estreia da exposição “O Olhar Além da Moda”, assinada pelo fotógrafo de moda brasileiro Fernando Louza.

Durante o evento, estão previstas diversas programações dedicadas a desfiles e às recentes inspirações das semanas de moda internacionais, com uma variada lista de marcas que se destacaram em Milão e Paris.

Além disso, a exposição também antecipa as tendências exclusivas que chegarão às vitrines nos próximos meses.

Programação

A abertura oferece a temática “Ancestralidade como recurso criativo na moda”. O tema foi projetado pela professora Dra. Lorena Pompei Abdala, da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Ao longo do dia, estão previstos dez desfiles das grifes: Vix Paula Hermanny (12h), Le Lis (15h), Carol Bassi (15h30), Diesel (16h), NV (17h), Emporio Armani (17h30), Animale (18h), Martha Medeiros (19h), PatBO (19h30) e Ricardo Almeida (20h).

Às 16h30 está previsto um bate-papo com a narrativa “Entre o colapso e a reinvenção: a indústria do luxo e seus novos papéis”, que promete aprofundar a visão de grandes nomes do setor. O painel será comandado pela CEO do Grupo Flamboyant, Emmanuele Louza, juntamente com os CEOs da Harper’s Bazaar, Patrícia Carta e Guilherme de Beauharnais.

O encerramento dos talks acontece às 18h30, com o painel “Fotografia, Moda e Arte: A Eternização da Moda, do Luxo e da Beleza na Imagem como Legado”, que contará com Fernando Torquatto e Yan Acioli.

