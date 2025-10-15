Preso homem apontado como “maníaco sexual” por esteticistas e massoterapeutas de Anápolis

Suspeito acumula boletins de ocorrência tanto na cidade quanto em Goiânia

Gabriella Pinheiro - 15 de outubro de 2025

Imagem mostra Lucas Arantes, investigado por uma série de assédio sexual e importunaçãos em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Após o recebimento de mais de 15 denúncias, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Anápolis cumpriu um mandado de prisão preventiva, nesta quarta-feira (15), contra de Lucas Arantes, investigado por uma série de casos envolvendo assédio sexual e importunação contra esteticistas e massoterapeutas no município.

Apontado como “maníaco sexual” pelas vítimas, o suspeito acumula boletins de ocorrência tanto na cidade quanto em Goiânia e utilizava o mesmo método: contratava serviços de massagem e outros atendimentos estéticos e, durante as sessões, adotava um comportamento abusivo e constrangedor.

Em alguns casos, o homem insistia para que as profissionais o tocassem nas partes íntimas, tentava abraçá-las à forças, chegando até a se masturbar.

Além disso, ele também não realizava o pagamento pelos serviços e enviava comprovantes falsos de Pix após os atendimentos.

A PC informou que as investigações indicaram um padrão reincidente nos atos, o que motivou o pedido de prisão. O suspeito foi encaminhado até à unidade policial e ficará a disposição do Poder Judiciário.

A divulgação da imagem do preso foi autorizada com base no artigo 20, §1º, da Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) e na Portaria nº 547/2021 da Polícia Civil do Estado de Goiás, que permitem a publicação de fotografias de investigados quando necessária à identificação de novas vítimas ou à colaboração da sociedade nas investigações.

A PC reforça que mulheres que tenham passado por situação semelhante procurem a Delegacia da Mulher de Anápolis ou em outras cidades para registrar ocorrência.

