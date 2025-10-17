Marcha para Jesus em Anápolis terá Aline Barros como grande atração; confira todos os detalhes

Evento acontece neste sábado (14), a partir das 14h, com concentração no estacionamento do Estádio Jonas Duarte

Paulo Roberto Belém - 17 de outubro de 2025

À esquerda, Aline Barros. À direita, concentração na Marcha para Jesus em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Após oito anos de pausa, a Marcha para Jesus 2025 está prestes de acontecer em Anápolis. A expectativa da comunidade evangélica e não só dela para este sábado (18) é pela caminhada, em si, mas também pelas atrações da música gospel que virão.

Entre os nomes, uma queridinha com mais de 30 anos de carreira. A cantora Aline Barros é dona de vários hits e isso, por si só, promete reunir o público das antigas, bem como as gerações mais jovens.

No repertório da artista, estão as canções mais antigas “Ressucita-me”, “Sonda-me” e “Casa do Pai”. Entre as mais recentes, estão “ImaginAline”, “Simples Assim” e “Aline Retrô”. Com isso, a apresentação indica agradar todos os públicos.

Também sobem ao palco Delino Marçal, Suelen Lima, Vítor Santana, Casa do Oleiro Adoração, Ministério Pedras Vivas, Apollo & Acsa, Banda Somos Um e Décio Monteiro e Banda, compondo uma programação intensa de louvor e celebração.

Aonde ir para participar

A concentração para a Marcha será às 14h no estacionamento Estádio Jonas Duarte. A saída é às 16h rumo à Praça Dom Emanuel, no bairro Jundiaí, acompanhada por uma das maiores carretas de som do país. No local, será montado um grande palco para as apresentações musicais e as ministrações.

Às 16h, haverá um momento especial de oração pelas autoridades, incluindo vereadores, secretários, deputados, o prefeito de Anápolis e o governador do Estado, simbolizando o clamor coletivo por bênçãos sobre a cidade e o país.

De acordo com a organização, o evento contará com o apoio da Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel em Urgência (SAMU) para garantir a segurança e tranquilidade aos participantes.

A Marcha para Jesus Anápolis é organizada pelo Conselho de Pastores de Anápolis (CPA), em parceria com as igrejas evangélicas da cidade.

