Márcio Corrêa determina estudo que pode acabar com corredor de ônibus da Avenida Brasil e liberar o trânsito para veículos

Prefeito questiona eficiência da estrutura e diz que decisão será técnica, com base na nova realidade da mobilidade em Anápolis

Danilo Boaventura - 17 de outubro de 2025

Corredor de ônibus da Avenida Brasil. (Foto: Arquivo/Prefeitura de Anápolis)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), determinou a realização de um estudo técnico para reavaliar o futuro do corredor de ônibus da Avenida Brasil. A medida abre a possibilidade de que a faixa exclusiva seja desativada e o tráfego liberado para outros tipos de veículos.

Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira (16), Márcio classificou o formato atual como “muito equivocado” e “ineficiente”.

Implantado e entregue parcialmente na gestão de João Gomes (hoje PSD, à época no PT) e concluído durante o governo de Roberto Naves (Republicanos), o corredor — cujas obras receberam investimento superior a R$ 70 milhões — foi projetado em uma realidade completamente diferente da atual. Na época, havia mais linhas e horários de ônibus, e não existiam aplicativos de transporte como Uber e 99.

Atualmente, com menos linhas em operação e maior número de veículos particulares circulando, a estrutura se tornou motivo de críticas. Muitos motoristas, mesmo correndo risco de multa, trafegam pela faixa exclusiva — o que representa infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Márcio afirmou que a obra, além de não ter trazido o benefício esperado, acabou gerando transtornos e acidentes. Ele também criticou o planejamento inicial, destacando que o corredor não se integra à malha urbana.

“É horrível e sem sentido. O ganho é muito pequeno para o transtorno que causa”, declarou.

Segundo o prefeito, o estudo técnico solicitado à Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) vai analisar três cenários: manter o corredor como está, liberar o uso para mototaxistas, taxistas e motoristas de aplicativo, ou remover totalmente a faixa exclusiva.

A decisão final, de acordo com ele, será tomada com base em critérios técnicos, como ocorreu nas intervenções realizadas nos trevos da cidade. Um colegiado com profissionais de diversas áreas da Prefeitura de Anápolis ficará responsável por conduzir a análise e propor as soluções mais adequadas.

Márcio ressaltou ainda que o debate sobre o corredor é o ponto de partida para uma revisão mais ampla da mobilidade urbana em Anápolis, incluindo investimentos em ciclovias e ciclofaixas. “É hora de encarar o problema e encontrar uma solução definitiva”, concluiu.

Refis 2025 é prorrogado novamente e anapolinos ganham mais tempo para quitar dívidas com o município

O prazo de adesão ao Refis 2025, programa que permite a negociação de dívidas com o município, foi prorrogado mais uma vez pela Prefeitura de Anápolis. A nova data limite é 07 de novembro de 2025, conforme decreto publicado em edição suplementar do Diário Oficial.

A medida considera o alto volume de débitos tributários passíveis de regularização, o interesse público em ampliar as oportunidades de adesão e a Semana Nacional da Conciliação, que será realizada de 03 a 07 de novembro.

Os interessados podem realizar a negociação de forma online pelo aplicativo Conecta Anápolis (disponível para iOS e Android), pelo Zap da Prefeitura — no número (62) 9 8551-6888 — ou pelo Portal do Cidadão.

Também há atendimento presencial no Rápido, localizado no Anashopping.

Deputados estaduais agora podem assumir secretarias em prefeituras de cidades com mais de 50 mil habitantes

Deputados estaduais de Goiás agora poderão assumir secretarias municipais em cidades com mais de 50 mil habitantes sem perder o mandato. A mudança foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), nesta quinta-feira (16), por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

Até então, a licença parlamentar era permitida apenas para quem fosse ocupar cargos na Prefeitura de Goiânia.

Com a nova regra, o benefício passa a valer também para 24 municípios goianos que atendem ao novo critério populacional.

A alteração faz ajustes no artigo 15 da Constituição Estadual e também autoriza o afastamento de deputados que forem nomeados para cargos de secretário-executivo de ministério, secretário nacional ou superintendente regional de órgãos da administração pública federal.

Leandro Vilela cobra agilidade na recuperação asfáltica após obras da Saneago em Aparecida

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), cobrou da Saneago mais agilidade e qualidade na recuperação do asfalto após obras de manutenção em ruas da cidade.

Durante reunião com o presidente da companhia, Ricardo Soavinski, nesta semana, Vilela criticou a falta de planejamento e os reparos repetidos e malfeitos em alguns trechos. “O cidadão quer ver a rua arrumada, não importa quem fez o serviço”, afirmou.

A Saneago prometeu reforçar o planejamento com as terceirizadas e reduzir o passivo de cerca de 300 pontos de reparo em aberto. A empresa também aumentou o número de equipes de campo para acelerar o fechamento das vias após as intervenções.

A Secretaria de Infraestrutura vai acompanhar os trabalhos para garantir que os serviços sejam executados com qualidade e agilidade.

Projeto garante assentos preferenciais a pessoas com autismo no transporte coletivo de Goiânia

Tramita na Câmara Municipal de Goiânia um projeto do vereador Rodrigo Rizzo (PSDB) que garante às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) o direito ao uso de assentos preferenciais nos ônibus municipais, com extensão do benefício a um acompanhante.

As empresas concessionárias deverão sinalizar os assentos com o símbolo do autismo, promover campanhas educativas e capacitar motoristas e funcionários para um atendimento humanizado.

Segundo Rizzo, a medida busca evitar constrangimentos e reforçar o respeito a pessoas com autismo, já que a condição nem sempre é aparente. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Nota 10

Para a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), que realizou, entre os dias 10 e 15 deste mês, a Operação Cartada Final, e desarticulou uma organização criminosa interestadual especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro.

O grupo atuava em vários estados, com foco em Goiás e Pará, usando boletos falsos, clonagem de cartões e contas de “laranjas” para movimentar grandes valores.

Entre os envolvidos está um agente público do Pará, acusado de usar informações sigilosas para extorquir vítimas.

As investigações revelaram estrutura organizada e empresas fictícias criadas para disfarçar o destino dos recursos.

Nota Zero

Para as boates do Calixtolândia, que mesmo em dias de semana mantêm o som alto e perturbam o sossego dos moradores.

Longe de qualquer moralismo, o fato é que o bairro é predominantemente residencial e o barulho durante a madrugada tem tirado o descanso de quem vive na região.

Moradores estão na bronca e cobram ação mais firme da Postura de Anápolis, já que os canais de denúncia raramente atendem no período noturno.

