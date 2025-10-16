Motoristas de Anápolis que estiverem fazendo isso na Avenida Brasil podem ser multados em quase R$ 300

Além do prejuízo financeiro, atitude é tipificada como infração gravíssima, pode impor sete pontos na CNH

Paulo Roberto Belém - 16 de outubro de 2025

Portal 6 flagrou vários condutores descuidados com a nova fiscalização. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Com as câmeras do sistema de videomonitoramento aptas a multar quem comete infrações de trânsito, em Anápolis, uma prática que antes não causava prejuízo financeiro aos motoristas que a cometesse na Avenida Brasil, está sendo considerada e o valor da multa chega a R$ 293,47.

Trata-se da penalidade aplicada a quem transita pela via exclusiva de ônibus, uma infração gravíssima, que além do valor mencionado, impõe ao condutor sete pontos na Carteira Nacional de Habitação (CNH).

Agora, antes não fiscalizados, três pontos da principal avenida da cidade chamam a atenção. Eles estão próximos a cruzamentos onde as faixas exclusivas do transporte público iniciam e encerram. Além de que está próximo ao Estádio Jonas Duarte.

O Portal 6 esteve nos locais na tarde desta quinta-feira (16). Muitos foram flagrados cometendo a infração, agora multada. Por isso, as explicações a seguir, apuradas com a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), seguem como alerta.

Semáforo da Garagem da Urban

Nele, no sentido bairro-Centro, a faixa exclusiva vai até o semáforo que está em frente à farmácia. Assim, não é permitido acessá-la para seguir pela Avenida Brasil, sentido Viaduto Nelson Mandela, enquanto o motorista não passar pelo sinal.

Com isso, a faixa que margeia o canteiro é exclusiva dos ônibus do transporte público, de viagem, se isentando da fiscalização os veículos permitidos.

Para quem sobe a avenida sentido bairro, a faixa tem início próximo ao posto, visivelmente indicadas por sinalização horizontal, que corresponde às setas pintadas no asfalto.

Sinaleira do cruzamento da Rua Engenheiro Portela

Lá, a situação é diferente, porque a faixa exclusiva dos ônibus acaba 170 m antes do conjunto semafórico para quem vem do sentido bairro-Centro. Mesmo assim, os condutores devem estar atentos ao ponto que ela se finda, que fica no rumo da churrascaria.

Em nenhum momento, os motoristas devem cortar a faixa quando ela for contínua. No sentido Centro-bairro, a sinalização horizontal também está presente, indicadas pelas setas no asfalto.

Perímetro do Estádio Jonas Duarte

Agora, na Avenida Brasil, no sentido bairro-Centro, no perímetro do Estádio Jonas Duarte, também há faixa exclusiva para os ônibus e veículos autorizados. Entretanto, é permitido cruzá-la nos pontos em que a sinalização horizontal permitir.

Os que indicam a possibilidade vêm de forma pontilhada e de forma que se ausenta do asfalto, considerando as entradas e saídas dos acessos à via marginal.

Índice de acidentes justificam

Como a fiscalização foi iniciada recente, a reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis para confirmar sobre os pontos citados, que ainda causam confusão nos condutores.

Em resposta, a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) foi objetiva, esclarecendo que a faixa exclusiva de ônibus só pode ser acessada em três cenários.

Quando a linha contínua passa a ser seccionada, quando não há mais a inscrição “ÔNIBUS” no asfalto e quando não há mais placas de exclusividade, informaram.

Incrementando, foi informado que a sinalização da via foi toda atualizada, inclusive com a informação de que as câmeras estão fiscalizando a infração. Uma fonte ainda destacou que a possibilidade se instalar a sinalização “fim da faixa exclusiva” está sendo trabalhada.

Encerrando, a Prefeitura de Anápolis citou que o alto índice de acidentes justificam a fiscalização, a fim de evitá-los Para se ter uma ideia, só os fiscais de trânsito registraram, entre janeiro e outubro, 490 flagras de pessoas na faixa exclusiva do ônibus.

ABRA O OLHO 👁️ Motoristas de Anápolis que estiverem fazendo isso na Avenida Brasil podem ser multados em quase R$ 300 Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/9q6AUxCXp5 — Portal 6 (@portal6noticias) October 16, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!