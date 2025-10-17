Placa em academia de Anápolis proíbe “cenas amorosas” e aluna diz o que pensa sobre

Estabelecimento colocou aviso em uma das pilastras que integram a estrutura do local, visível aos frequentadores

Da Redação - 17 de outubro de 2025

Avisos foram colocados em placa. (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma placa colocada no interior de um espaço para prática de musculação, luta e outras atividades funcionais, em Anápolis, foi enviada ao Portal 6 por uma leitora que achou curiosa uma das mensagens contidas nela.

O registro da aluna, que preferiu não se identificar, é de uma unidade no Maracanã que tem, em uma das pilastras que compreendem a estrutura do lugar, um aviso “daqueles de academia” com dois alertas aos frequentadores.

O primeiro é mais comum entre os estabelecimentos do tipo, que diz que “é obrigação do aluno guardar o peso e todo o material utilizado”.

Mas foi o segundo recado na mesma placa, o motivo que fez a frequentadora do local fotografar e enviar para a reportagem porque diz que é “proibido cenas amorosas”, com uma animação de um casal de homem e mulher..

Isso gerou uma dedução na leitora. “Como a imagem representa um casal heterossexual, se fosse casais ‘não tradicionais’, estariam livres da proibição?”, sugeriu ao Portal 6.

Entretanto, tirando a análise crua, a mulher contou à reportagem que apoia a ideia. “Deduções à parte, acho conveniente qualquer lugar que reúna pessoas para este fim deveria seguir o exemplo”, afirmou.

A reportagem entrou em contato com a academia pelo WhatsApp que consta no Instagram do estabelecimento, questionando o porquê de a placa ter sido afixada. Em reposta, a gerência do local preferiu não se manifestar. O espaço segue aberto.

