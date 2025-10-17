Servidora de Aparecida de Goiânia é presa após pedir Pix para liberar exame a paciente

Suspeita teria iniciado conversa com vítima via WhatsApp, condicionando liberação ao pagamento

Gabriella Pinheiro - 17 de outubro de 2025

Andressa Gonzaga Moreira.= foi demitida da SMS de Aparecida de Goiânia (Foto: Divulgação/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

Uma servidora de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, foi presa em flagrante, na quinta-feira (16), suspeita de solicitar pagamento via Pix para liberação de um exame. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, ela foi demitida.

O caso veio à tona após uma paciente comparecer à unidade de saúde para a realização de um exame, mas foi informada pela suposta autora, identificada como Andressa Gonzaga Moreira, sobre a falta de vagas, com a promessa de tentar um encaixe posteriormente.

Cerca de 24 horas depois, a servidora iniciou uma conversa via WhatsApp com a paciente, afirmando ter conseguido viabilizar o exame.

Em seguida, exigiu que a paciente efetuasse um depósito via Pix, correspondente à metade do valor cobrado por um laboratório particular, para que o encaminhamento fosse liberado.

“Porque, na verdade, a minha obrigação é marcar aqui, não pelo WhatsApp, e esse exame só acha vindo 4h da manhã”, disse a suspeita em um trecho da conversa, logo após mandar a chave Pix.

Desconfiada, a paciente retornou à unidade de saúde para esclarecer a situação pessoalmente. A servidora continuou cobrando, condicionando a liberação do exame ao pagamento e negando o atendimento caso o valor não fosse depositado.

Diante da situação, a vítima denunciou o caso à Polícia Militar (PM), que compareceu ao local. Durante a abordagem, a própria servidora admitiu ter solicitado o pagamento à paciente.

Tanto a paciente quanto a suspeita foram conduzidas até a Central Geral de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde a servidora foi presa em flagrante.

Em nota, a SMS informou que, logo após tomar conhecimento da situação, adotou medidas administrativas imediatas, como a demissão e a abertura de um procedimento interno para apuração dos fatos.

Segundo a pasta, o órgão está em contato com as autoridades e colabora integralmente para o esclarecimento do caso.

