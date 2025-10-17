Servidora de Aparecida de Goiânia é presa após pedir Pix para liberar exame a paciente
Suspeita teria iniciado conversa com vítima via WhatsApp, condicionando liberação ao pagamento
Uma servidora de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, foi presa em flagrante, na quinta-feira (16), suspeita de solicitar pagamento via Pix para liberação de um exame. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, ela foi demitida.
O caso veio à tona após uma paciente comparecer à unidade de saúde para a realização de um exame, mas foi informada pela suposta autora, identificada como Andressa Gonzaga Moreira, sobre a falta de vagas, com a promessa de tentar um encaixe posteriormente.
Cerca de 24 horas depois, a servidora iniciou uma conversa via WhatsApp com a paciente, afirmando ter conseguido viabilizar o exame.
Em seguida, exigiu que a paciente efetuasse um depósito via Pix, correspondente à metade do valor cobrado por um laboratório particular, para que o encaminhamento fosse liberado.
“Porque, na verdade, a minha obrigação é marcar aqui, não pelo WhatsApp, e esse exame só acha vindo 4h da manhã”, disse a suspeita em um trecho da conversa, logo após mandar a chave Pix.
Desconfiada, a paciente retornou à unidade de saúde para esclarecer a situação pessoalmente. A servidora continuou cobrando, condicionando a liberação do exame ao pagamento e negando o atendimento caso o valor não fosse depositado.
Diante da situação, a vítima denunciou o caso à Polícia Militar (PM), que compareceu ao local. Durante a abordagem, a própria servidora admitiu ter solicitado o pagamento à paciente.
Tanto a paciente quanto a suspeita foram conduzidas até a Central Geral de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde a servidora foi presa em flagrante.
Em nota, a SMS informou que, logo após tomar conhecimento da situação, adotou medidas administrativas imediatas, como a demissão e a abertura de um procedimento interno para apuração dos fatos.
Segundo a pasta, o órgão está em contato com as autoridades e colabora integralmente para o esclarecimento do caso.
