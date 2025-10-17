Truque infalível na Air Fryer para deixar o pão de ontem fresquinho de novo

Um simples detalhe pode transformar o pão que você pensava que seria um caso perdido na cozinha

Magno Oliver - 17 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Pouca gente sabe, mas a Air Fryer pode fazer muito mais do que fritar sem óleo. Um truque simples e rápido vem surpreendendo quem ama pão quentinho e odeia desperdício. Ele promete devolver a maciez e o sabor do pão amanhecido em poucos minutos e o melhor: sem precisar ligar o forno.

Truque infalível na Air Fryer para deixar o pão de ontem fresquinho de novo

Passo a passo para você fazer em casa:

1. Borrife água levemente sobre toda a casca endurecida do pão, sem encharcar ela, só umedecer mesmo.

2. Preaqueça a Air Fryer em 200 °C.

3. Coloque o pão no cesto, sem sobrepor fatias ou partes. Deixe tudo bem separadinho e distante um do outro.

4. Aqueça por cerca de 4 a 6 minutos, até que o exterior fique crocante e o interior já úmido.

5. Se o pão estiver grande ou começar a tostar demais por fora antes de esquentar por dentro, envolva numa folha de papel-alumínio por alguns minutos e depois remova para dourar a crosta. Caso esteja no ponto que você gosta e ainda não bateu os 4 minutos, pode retirar antes, sem problemas.

Os padeiros explicam que esse método de molhar + colocar no calor circulante usa vapor para reidratar o interior enquanto o ar quente dá crocância ao exterior do pão. Eles reforçam que a técnica funciona bem também com baguetes e pães de fermentação natural mais firmes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!