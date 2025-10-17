Truque infalível na Air Fryer para deixar o pão de ontem fresquinho de novo
Um simples detalhe pode transformar o pão que você pensava que seria um caso perdido na cozinha
Pouca gente sabe, mas a Air Fryer pode fazer muito mais do que fritar sem óleo. Um truque simples e rápido vem surpreendendo quem ama pão quentinho e odeia desperdício. Ele promete devolver a maciez e o sabor do pão amanhecido em poucos minutos e o melhor: sem precisar ligar o forno.
Passo a passo para você fazer em casa:
1. Borrife água levemente sobre toda a casca endurecida do pão, sem encharcar ela, só umedecer mesmo.
2. Preaqueça a Air Fryer em 200 °C.
3. Coloque o pão no cesto, sem sobrepor fatias ou partes. Deixe tudo bem separadinho e distante um do outro.
4. Aqueça por cerca de 4 a 6 minutos, até que o exterior fique crocante e o interior já úmido.
5. Se o pão estiver grande ou começar a tostar demais por fora antes de esquentar por dentro, envolva numa folha de papel-alumínio por alguns minutos e depois remova para dourar a crosta. Caso esteja no ponto que você gosta e ainda não bateu os 4 minutos, pode retirar antes, sem problemas.
Os padeiros explicam que esse método de molhar + colocar no calor circulante usa vapor para reidratar o interior enquanto o ar quente dá crocância ao exterior do pão. Eles reforçam que a técnica funciona bem também com baguetes e pães de fermentação natural mais firmes.
