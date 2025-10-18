Câmera flagra momento em que homem é covardemente esfaqueado na porta de bar em Trindade
Autor teria atacado vítima repentinamente, sem que houve discussão ou desentendimento prévio
Um homem, de 46 anos, foi socorrido em estado grave na manhã deste sábado (18), após ser esfaqueado em um bar localizado no Residencial Santa Fé, em Trindade.
O caso ocorreu por volta das 10h, na Avenida Doutor Edilberto da Viega Jardim, e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
A vítima foi atacada de forma repentina com um golpe de canivete no peito, sem que houvesse qualquer discussão ou desentendimento prévio com o agressor, de 68 anos.
Imagens registraram o momento do ataque. No vídeo, é possível ver que o autor (camisa listrada) conversa com um homem sentado, enquanto a vítima (de preto) aparenta conversar com outra pessoa.
Em determinado ponto, o mais jovem sai da captação da filmagem. Ao voltar, o suspeito rapidamente puxa o canivete e atinge o peito do homem.
Após o ataque, o suspeito tentou fugir, mas foi perseguido por populares e detido até a chegada da Polícia Militar (PM).
No momento da abordagem, o homem apresentava as mãos sujas de sangue e portava o canivete usado no crime.
Ele foi conduzido à Central Geral de Flagrantes de Trindade, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio.
A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros ainda consciente, mas com um ferimento profundo no tórax esquerdo e sinais de perda de sangue.
Devido à gravidade do quadro, o resgate foi feito de forma imediata, com encaminhamento direto ao Hospital Estadual de Trindade (Hetrin).
Posteriormente, o homem foi transferido ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugol), em Goiânia.
A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias do crime. O agressor foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.
