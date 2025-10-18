Câmera flagra momento em que homem é covardemente esfaqueado na porta de bar em Trindade

Autor teria atacado vítima repentinamente, sem que houve discussão ou desentendimento prévio

Da Redação - 18 de outubro de 2025

Homem foi atacado subitamente pelo suspeito. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 46 anos, foi socorrido em estado grave na manhã deste sábado (18), após ser esfaqueado em um bar localizado no Residencial Santa Fé, em Trindade.

O caso ocorreu por volta das 10h, na Avenida Doutor Edilberto da Viega Jardim, e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

A vítima foi atacada de forma repentina com um golpe de canivete no peito, sem que houvesse qualquer discussão ou desentendimento prévio com o agressor, de 68 anos.

Imagens registraram o momento do ataque. No vídeo, é possível ver que o autor (camisa listrada) conversa com um homem sentado, enquanto a vítima (de preto) aparenta conversar com outra pessoa.

Em determinado ponto, o mais jovem sai da captação da filmagem. Ao voltar, o suspeito rapidamente puxa o canivete e atinge o peito do homem.

Após o ataque, o suspeito tentou fugir, mas foi perseguido por populares e detido até a chegada da Polícia Militar (PM).

No momento da abordagem, o homem apresentava as mãos sujas de sangue e portava o canivete usado no crime.

Ele foi conduzido à Central Geral de Flagrantes de Trindade, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio.

A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros ainda consciente, mas com um ferimento profundo no tórax esquerdo e sinais de perda de sangue.

Devido à gravidade do quadro, o resgate foi feito de forma imediata, com encaminhamento direto ao Hospital Estadual de Trindade (Hetrin).

Posteriormente, o homem foi transferido ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugol), em Goiânia.

A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias do crime. O agressor foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

