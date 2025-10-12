Jovem descobre traição do marido, o agride com garrafa de vidro e acaba presa em Trindade

Companheiro ficou totalmente ensanguentado e precisou ser levado ao Hugol para receber atendimento especializado

Natália Sezil - 12 de outubro de 2025

Jovem ficou totalmente ensanguentado após as agressões. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 20 anos, acabou presa em flagrante após desconfiar que o marido a estava traindo, segui-lo e agredi-lo usando uma garrafa de vidro, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.

O caso, registrado como tentativa de homicídio, aconteceu no final da noite deste sábado (11), em frente a uma distribuidora de bebidas no Jardim Marista.

Segundo relato da suspeita, o jovem, de 23 anos, havia falado que iria comprar maconha. Desconfiada de uma possível traição, ela decidiu segui-lo e, chegando no local, teria flagrado o marido com outra mulher.

Diante da cena, a esposa teria quebrado uma garrafa de vidro e começado a agredi-lo com o objeto, atingindo o rosto, o braço e as costas dele.

A Polícia Militar (PM) patrulhava a região quando foi informada de que havia duas pessoas ensanguentadas a algumas poucas ruas dali.

Por isso, solicitou apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros. Ambos os envolvidos foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Trindade.

A jovem logo foi liberada, sendo conduzida à Central de Flagrantes. Já o marido precisou passar por transfusão de sangue e exames específicos, motivo pelo qual foi levado até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na capital.

Presa em flagrante, a suspeita fica à disposição da Polícia Civil (PC), responsável pelas próximas medidas legais.

