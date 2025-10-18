Jovens desaparecem após saírem do trabalho em Goianira e estão há 10 dias sem dar notícias

Familiares estão apreensivos. Polícia Civil investiga o caso

Gabriella Pinheiro - 18 de outubro de 2025

À esquerda Nycollas Fernandes, já à direita, Gabriel Assis de Moura. (Foto: Arquivo Pessoal)

As famílias dos jovens Gabriel Assis de Moura, de 21 anos, e Nyckollas Fernandes da Silva, de 19, pedem ajuda para encontrá-los. Ambos estão desaparecidos há 10 dias, após deixarem o trabalho em Goianira.

Ao jornal O Popular, o pai de Gabriel, José Martins de Moura, relatou que o filho havia saído de casa no dia 08 de outubro e, desde então, não retornou.

“Estamos desesperados à procura de notícias, de alguma coisa. Eles estão sem documentos, sem telefone”, contou.

Segundo ele, no dia do desaparecimento, o chefe do jovem teria o levado até o centro da cidade para montar uma barraca de pastel. De acordo com José, o filho trabalhava no local há cerca de oito meses.

Em depoimento, o patrão afirmou que, por volta das 21h, saiu para buscar o jantar dos funcionários e, ao retornar, entre 21h30 e 22h, não encontrou ninguém no local. Ele suspeita que os jovens tenham recolhido os pertences e saído.

Os desaparecimentos foram registrados na Polícia Civil (PC) nos dias 13 e 14 de outubro. A corporação informou que as investigações seguem em andamento.

A mãe de Nyckollas afirmou que o filho nunca havia passado tanto tempo fora de casa sem dar notícias.

“Com toda essa procura que estamos fazendo pela cidade e, até agora, sem nenhum retorno, o desespero só aumenta”, declarou.

Qualquer informação que indique o paradeiro dos jovens podem ser repassadas ao Disque Denúncia da Polícia Civil, por meio do número 197.

