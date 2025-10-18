O animal que dorme apenas duas horas por dia e continua cheio de energia

Enquanto os humanos precisam de horas contínuas de descanso, esse bicho compensa dormindo pouco, mas com eficiência

Pedro Ribeiro - 18 de outubro de 2025

Você já imaginou um animal que praticamente não dorme e, mesmo assim, segue o dia inteiro cheio de energia?

Parece impossível, mas na natureza existem espécies que desafiam o que sabemos sobre descanso.

Enquanto os humanos precisam de longas horas de sono para se manterem bem, alguns animais vivem com apenas duas horas por dia — e continuam fortes, alertas e ativos.

O mais surpreendente é que isso não é sinal de fraqueza, mas sim de adaptação.

O animal que protagoniza esse feito impressionante é o elefante africano.

Considerado o maior mamífero terrestre do planeta, ele dorme em média pouco mais de duas horas por dia, e muitas vezes nem isso.

O mais curioso é que, na maioria das vezes, o elefante dorme em pé.

Isso acontece porque ele precisa estar sempre pronto para se mover, seja em busca de alimento ou para fugir de possíveis predadores.

Cientistas acreditam que essa curta duração do sono está diretamente ligada à alimentação.

Um elefante africano adulto precisa comer por cerca de 18 horas por dia para obter a energia necessária.

São centenas de quilos de folhas, frutos e cascas de árvores consumidos diariamente.

Com tanto tempo dedicado à busca de comida, sobra pouco para descansar.

Como funciona o sono dos elefantes

Diferente dos humanos, que entram em ciclos de sono profundo, o elefante dorme em curtos períodos ao longo do dia e da noite.

Às vezes, chega a ficar dois dias seguidos sem dormir, especialmente quando está migrando ou em ambientes com risco de ataque.

Quando se deita, é geralmente por poucos minutos, aproveitando para relaxar completamente apenas quando se sente seguro.

Essa resistência ao cansaço chama atenção dos cientistas, que veem nos elefantes um exemplo fascinante de adaptação biológica.

O corpo deles parece funcionar perfeitamente mesmo com pouco descanso, o que mostra que o sono, na natureza, não tem uma fórmula única.

Outros animais que dormem pouco

O elefante africano não é o único a desafiar o relógio biológico.

A girafa, por exemplo, também dorme cerca de duas horas por dia — e, assim como o elefante, costuma tirar cochilos rápidos e em pé.

O motivo é o mesmo: a necessidade de se manter alerta para escapar de predadores e o tempo gasto com alimentação.

Outro exemplo surpreendente vem do mar: os elefantes-marinhos. Eles chegam a passar longos períodos sem dormir enquanto estão em migração.

Quando descansam, é por breves minutos, flutuando na água. É um tipo de sono leve, mas suficiente para garantir a sobrevivência em ambientes extremos.

O segredo da energia

Esses animais mostram que o sono não tem um padrão universal.

Enquanto nós precisamos de horas contínuas de descanso, eles compensam dormindo pouco, mas com extrema eficiência.

O metabolismo, a dieta e o comportamento social desempenham papéis importantes nesse equilíbrio.

No caso do elefante africano, a força, o tamanho e a necessidade constante de alimento fazem com que ele dependa mais de energia física do que de longas horas de sono.

A natureza, mais uma vez, mostra sua capacidade de adaptação.

