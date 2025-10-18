Últimos dias para se inscrever em concurso público com salários de até R$ 7 mil em Goiás

Oportunidades são para profissionais com escolaridade em níveis fundamental, médio/técnico e superior

Gabriella Pinheiro - 18 de outubro de 2025

Imagem mostra candidatos prestando concurso público. (Foto: Agência Brasil)

Termina na próxima terça-feira (21) o prazo para se inscrever no novo concurso público da Prefeitura de Nova Roma com vagas para diferentes áreas.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 66 oportunidades, além de formação de cadastro de reserva, destinada aos profissionais com escolaridade em níveis fundamental, médio/técnico e superior.

Os interessados podem se inscrever, de forma online, por meio do site do Instituto Consulpam. O valor das taxas variam entre R$ 80 a R$ 120.

Há vagas para os cargos de Agente Administrativo (05); Merendeira (04); Motorista (08); Assistente Social (01); Psicólogo (03); Nutricionista (01); Fiscal de Obras e Postura (01); Operador de Máquinas Pesadas (01); Operador de Máquinas Leves (01) e Orientador Social (02).

Além disso, também estão sendo disponibilizadas vagas para as funções de Técnico em Enfermagem (01); Enfermeiro (02); Odontólogo (01); Médico (02); Educador Físico (01); Fonoaudiólogo (01); Fisioterapeuta (01); Fiscal de Vigilância Sanitária (01); Fiscal Ambiental (01); Entrevistador Social (01); Professor Pedagogo (10 vagas); Professor AEE (01); Agente Comunitário de Saúde (02); Eletricista (01).

Todos os candidatos do concurso serão submetidos a prova objetiva. Para alguns, haverá avaliações discursiva, prática, de títulos, curso de formação inicial e exames médicos.

Os selecionados terão uma remuneração mensal que varia R$ 1.518 mil a R$ 7.366,10, além de jornadas de trabalho que vão de 20 a 40 horas semanais.

Mais informações estão disponíveis no edital.

