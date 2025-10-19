O curioso país onde as vacas têm identidade própria e quem as confunde pode ser multado

Nesse lugar famoso, elas são sagradas, têm documento e até número de registro

Magno Oliver - 19 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Tour de Boteco)

Na Índia, as vacas não são apenas animais de leite e carne como no Brasil: são símbolos sagrados. Veneradas em diversas religiões, especialmente no hinduísmo, elas representam pureza, vida e prosperidade.

Por isso, o governo indiano vem implementando um sistema inusitado no qual cada vaca tem uma identidade própria, com número de registro, características detalhadas e até etiquetas eletrônicas presas às orelhas. A proposta, que pode parecer curiosa aos olhos do mundo, tem motivações que vão além da fé.

O objetivo principal é combater o contrabando de gado para países vizinhos, como Bangladesh e Nepal, onde o abate é comum. As autoridades alegam que identificar cada vaca individualmente ajuda a rastrear movimentações ilegais e fraudes.

Além disso, o registro facilita o controle sanitário e vacinal, permitindo monitorar doenças e garantir mais segurança à cadeia produtiva. O projeto foi apresentado ao governo central como forma de proteger o patrimônio rural e cultural do país.

Cada vaca registrada recebe uma etiqueta com número exclusivo, que funciona como uma espécie de “RG animal”. O sistema inclui dados como idade, raça, altura, cor e nome do proprietário, todos armazenados em um banco de dados nacional.

Em alguns estados indianos, transportar um animal sem essa identificação pode resultar em multas pesadas e apreensão do gado. As penalidades existem para evitar confusões, roubos ou falsificações de registros, algo levado muito a sério num país com mais de 300 milhões de bovinos.

Mais do que uma questão administrativa, o registro das vacas na Índia mostra como fé, tradição e tecnologia podem se misturar. Para os indianos, proteger as vacas é proteger um símbolo da própria identidade nacional.

Já para o mundo, essa iniciativa desperta curiosidade e até admiração: em nenhum outro país um animal possui tamanho respeito, cuidado e importância social. Na Índia, cada vaca, de fato, tem nome, número e história própria e confundi-las pode sair caro para um cidadão.

