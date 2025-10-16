O segredo dos restaurantes para descongelar qualquer carne em poucos minutos

Aplicado com cuidado, eles garantem que aquele assado de domingo, bife ou frango fique pronto rapidinho

Gabriel Yuri Souto - 16 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube/USMEF México)

Há séculos, cozinhas profissionais enfrentam o dilema clássico: precisa preparar um prato urgente, mas a carne está congelada. Nas grandes cozinhas, aquela cena de chefe observando o bloco gelado, procurando formas de trazê-lo ao ponto ideal sem estragar textura ou sabor, é quase ritual.

Essa busca por rapidez com segurança impulsionou o aperfeiçoamento de técnicas que, ao longo do tempo, se tornaram padrão entre chefs e estabelecimentos sérios.

O que pouca gente sabe é que o truque mais usado nos restaurantes não envolve “mágica”, mas ciência simples: eles combinam condução térmica eficiente, atenção ao tempo, e controle rigoroso da temperatura, segundo fontes confiáveis como o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e órgãos de segurança alimentar.

Uma das estratégias mais comuns: colocar a carne bem embalada em saco à prova d’água submersa em água fria corrente ou em banho de água fria, trocando essa água a cada 30 minutos para manter a temperatura segura. Esse método acelera bastante o descongelamento porque a água conduz calor muito melhor que o ar.

Outra técnica bastante usada: micro-ondas no modo “defrost” (descongelar), mas sempre com parcimônia. Restaurantes utilizam esse recurso apenas para peças pequenas ou cortes finos, verificando recorrentemente para evitar que algumas partes comecem a cozinhar enquanto o centro permanece congelado. É um recurso emergencial, usado quando tudo mais já foi testado.

Além disso, uma terceira estratégia que muitos utilizam quando o tempo é apertado: cozinhar direto do congelador. Sim: para certos cortes, especialmente carne moída ou pedaços pequenos, é possível iniciar o cozimento mesmo congelado. O tempo de cocção será maior — cerca de 50% a mais, dependendo do método —, mas essa alternativa elimina etapas de risco se feita corretamente.

Por outro lado, alguns “truques” cirúrgicos virais aparecem por aí, como usar água quente, vinagre ou sal, ou deixar a carne descongelar sobre superfícies metálicas, mas esses métodos não têm respaldo técnico consistente e podem colocar em risco a segurança alimentar — seja por favorecer crescimento de bactérias ou comprometer textura.

O que resta para quem quiser aplicar esse “segredo de restaurante” em casa? Algumas regras básicas: embale bem a carne para evitar contaminação e perda de sucos; use água fria e troque-a; monitore o micro-ondas; e nunca deixe a carne fora da geladeira sem controle, nem use água quente para acelerar.

O conhecimento existe, com respaldo de órgãos sérios como o USDA. Aplicado com cuidado, ele garante que aquele assado de domingo, bife ou frango fique pronto rapidinho — seguro, saboroso e sem sustos.

