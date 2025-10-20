A palavra que é escrita com dois “ss” e muita gente erra usando apenas um “s”

Diferença entre “s”, “ss” e “ç” ainda confunde até quem tem boa ortografia, mas entender a regra é mais simples do que parece

Pedro Ribeiro - 20 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/USP Imagens)

A língua portuguesa é cheia de armadilhas ortográficas, e uma das mais comuns está na dúvida entre quando usar “s”, “ss” ou “ç”.

Mesmo pessoas que escrevem bem acabam cometendo deslizes — especialmente em palavras cujo som é o mesmo, mas a grafia muda conforme a posição das letras.

Um dos erros mais frequentes é escrever “nesecário” em vez de “necessário”.

À primeira vista, parece algo pequeno, mas o uso incorreto de apenas um “s” muda completamente a estrutura da palavra.

E, para entender por que o certo é “necessário”, é preciso lembrar de uma regra simples da fonética do português.

Por que “necessário” tem dois “s”

O som de /s/ pode ser representado de diferentes formas na escrita: com “s”, “ss”, “ç”, “c” ou até “sc”. O segredo está em onde o som aparece dentro da palavra.

No caso de “necessário”, o som de “s” está entre duas vogais — “ne-ces-sário”. E, de acordo com as regras ortográficas, entre vogais o som de /s/ é sempre representado por “ss”, nunca por um “s” só.

Ou seja, o correto é necessário, com dois “s”, porque o som está entre vogais.

Se usássemos apenas um “s”, o som mudaria para /z/ — o mesmo de palavras como casa ou mesa.

Entendendo o uso de “s”, “ss” e “ç”

Para nunca mais errar, vale lembrar essas regras simples:

1. “S” no início ou fim da palavra

Quando o “s” aparece no início ou no final da palavra, ele sempre tem som de /s/.

Exemplos: sal, sapato, sol, mês, lápis.

2. “S” entre vogais

Quando o “s” está entre duas vogais, ele tem som de /z/.

Exemplos: casa, mesa, vaso, usar.

3. “SS” entre vogais

Usa-se “ss” para manter o som de /s/ entre vogais.

Exemplos: necessário, professor, profissão, possível, promessa.

4. “Ç” antes de A, O ou U

O “ç” (cedilha) também representa o som de /s/, mas só pode ser usado antes das vogais “a”, “o” e “u”.

Exemplos: aço, braça, coração, almoço.

Nunca se usa “ç” antes de “e” ou “i” — nesses casos, entra o “c”: cedo, cidade, cinema.

Por que tanta gente erra

A principal causa de erro está no fato de que o som não muda na fala. A pronúncia de “nesecário” e “necessário” soa igual, o que faz o cérebro registrar a palavra pelo ouvido e não pela ortografia.

Além disso, muitas pessoas escrevem por “memória visual” — e como o “ss” costuma aparecer em palavras longas e formais, ele acaba sendo esquecido no dia a dia.

Outras palavras que causam confusão

Além de necessário, há várias palavras em que o uso de “s”, “ss” ou “ç” gera dúvida. Veja alguns exemplos:

Processo (e não proceso);

Profissão (e não profisão);

Acessório (e não acesório);

Excesso (e não exeso);

Crescer (e não créçer);

Coração (e não corasão).

Perceba que, em todas elas, a diferença está na posição do som e na vogal que o acompanha.

Como evitar esse erro no dia a dia

A melhor forma de evitar enganos é ler com frequência e prestar atenção nas palavras em textos de fontes confiáveis. Outra dica é criar associações mentais:

Lembre-se de que entre vogais, o som de “s” é sempre “ss”;

Quando o som vem antes de “a”, “o” ou “u”, use “ç”;

E se o “s” vem entre consoantes ou no início, ele mantém o som de /s/ normalmente.

Não erre mais!

A palavra “necessário” é um ótimo exemplo de como a escrita do português pode parecer complicada, mas segue uma lógica clara.

Saber a diferença entre “s”, “ss” e “ç” ajuda não só a escrever corretamente, mas também a entender melhor a estrutura do idioma.

Da próxima vez que for escrever, lembre-se: o certo é necessário, com dois “s” — e é sempre necessário cuidar da ortografia para manter o português em dia.

