Câmara de Anápolis aprova projeto que dá nome de João Victor a parque infantil do Ipiranga

Proposta de autoria de Andreia Rezende (Avante) foi aprovada em definitivo pelos vereadores da cidade

Paulo Roberto Belém - 20 de outubro de 2025

Espaço infantil localizado no principal parque de Anápolis poderá receber o nome do pequeno João Victor. (Foto: Reprodução)

Após um mês da trágica morte de João Victor Gontijo Oliveira, o garoto poderá ter o nome eternizado quando o prefeito Márcio Corrêa (PL) sancionar a lei que dá nomenclatura ao parque infantil do Parque Ipiranga.

Isso porque a Câmara Municipal de Anápolis aprovou, por unanimidade, em segunda votação, na sessão ordinária desta segunda-feira (20), o projeto de lei que garantirá homenagem.

A proposta foi de autoria de Andreia Rezende (Avante), que preside o Legislativo Anapolino. Ao justificar o projeto, ela destacou que denominar o espaço infantil em homenagem ao garoto “é uma forma de eternizá-lo em um local que simboliza infância, brincadeira, alegria e convivência saudável”, além de ressignificar o simbolismo dessa tragédia.

Relembre

Em 19 de setembro, o pequeno João Victor foi eletrocutado por um fio de internet que se rompeu próximo a uma praça da Vila Jussara.

Investigação da Polícia Civil (PC) constatou que o cabo teria sido energizado por estar amarrado ilegalmente na luminária de um poste.

Além da abertura de inquérito, a Prefeitura fechou o cerco a fim de fiscalizar o cabeamento irregular da cidade e promoveu uma força-tarefa para eliminar fios nessa condição.

Paralelamente, reuniões, acompanhadas pelo Ministério Público, foram realizadas para dar resposta à problemática na cidade e um plano de ação foi assumido pelas empresas de internet para adotar postura, visando evitar novos episódios trágicos.

Por enquanto, a diligência policial está em andamento e o processo está sob o comando da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis (DPCA).

