Márcio Corrêa dá 180 dias para provedores de internet regularizarem fios em Anápolis

Programa “Anápolis Rede Segura” foi lançado em parceria com o Ministério Público, Equatorial e Anatel

Paulo Roberto Belém - 07 de outubro de 2025

Reunião ampliada envolvendo a questão foi realizada na Prefeitura. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) lançou nesta terça-feira (07) o programa Anápolis Rede Segura, que tem como meta organizar e fiscalizar os cabos e fios de energia e internet espalhados pelos postes da cidade.

A reunião contou com a presença do promotor de Justiça Alberto Francisco Cachuba Júnior, titular da 15ª Promotoria de Anápolis, além de representantes da Equatorial Energia, da Anatel, da Câmara Municipal e de 37 empresas provedoras de internet.

O prefeito anunciou um prazo de 180 dias para que todas as operadoras atuantes na cidade regularizem a fiação, retirem cabos ociosos e eliminem fios soltos.

O plano prevê reuniões mensais para acompanhamento dos resultados e um canal direto com a população. Denúncias sobre fiações irregulares podem ser feitas pelo Disque 156, Conecta Anápolis ou Zap da Prefeitura, e serão encaminhadas a uma central dos provedores para solução imediata

O promotor Alberto Cachuba destacou que o Ministério Público acompanhará de perto a execução do programa. “Hoje, a gente sai com um plano concreto e com tudo para solucionar esse problema de Anápolis, podendo se tornar uma referência para o Brasil”, observou.

Tragédia

O caso do menino João Víctor, que morreu após tocar em um fio energizado, foi lembrado durante o encontro. O prefeito afirmou que o acidente segue sob investigação da Polícia Civil (PC) e que a meta é evitar que situações semelhantes se repitam, especialmente com a chegada do período chuvoso.

Futuro

Márcio também mencionou que o diálogo com as empresas e o Ministério Público pode evoluir para a discussão sobre redes subterrâneas ou compartilhadas, de forma planejada e gradual, mas que considerará medidas exequíveis.

Neste sentido, o líder do Executivo anunciou que pretende conhecer experiências de outras cidades que tenham atacado a questão. “Em que os gestores conseguiram obter resultados”, ponderou.

“O Anápolis Rede Segura é um passo para transformar a cidade, trazendo ordem, segurança e respeito à vida dos anapolinos”, concluiu.

DEFINIÇÃO 🗣️ Márcio Corrêa dá 180 dias para provedores de internet regularizarem fios em Anápolis Leia: https://t.co/XwO5Ae4GOl pic.twitter.com/RBDwfCTWz5 — Portal 6 (@portal6noticias) October 7, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!