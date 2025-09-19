Câmeras registram criança que morreu ao pisar em fiação em Anápolis
Corpo de Bombeiros foi acionado, mas menino não resistiu
Um vídeo de câmeras de segurança mostra o momento em que uma criança, de apenas 10 anos, morre eletrocutada após pisar em um fio elétrico rompido em Anápolis.
A fatalidade aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (19), próximo à Praça Aquiles de Pina, na Vila Jussara. O menino teria saído para ir até a padaria, junto a um amigo, quando se deparou com a fiação.
O fio de telefone estaria rompido no chão. Ele teria ficado energizado após um caminhão passar pelo local e arrebentar outra fiação, de internet.
As imagens mostram quando as duas crianças se aproximam do poste. O outro menino passa pela rua, mas a vítima se depara com o choque ao descer da calçada.
Ele se debate no chão antes que o amigo perceba o que está acontecendo. Pessoas que estão do outro lado da rua também parecem não perceber o acidente.
Depois disso, o segundo menino corre para pedir ajuda. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou socorrer a criança, mas ela não resistiu.
A reportagem do Portal 6 esteve no local no início desta noite e constatou que equipes da Equatorial Energia realizavam o desligamento da rede elétrica.
Leia também
- Criança de 10 anos morre eletrocutada após encostar em fiação rompida em Anápolis
- Corpo de advogado de Anápolis que estava desaparecido é encontrado em Goiânia
- É chocante o relato da empregada doméstica que gravou patrão exibindo as partes íntimas para ela, em Anápolis
- Mãe acusada de matar filha recém-nascida e manter corpo escondido por 5 anos cumprirá pena em prisão domiciliar
Agora, o caso fica sob tutela da Polícia Civil (PC), responsável por apurar o que aconteceu e tomar as próximas medidas legais.
VÍDEO ‼️Câmeras registram criança que morreu ao pisar em fiação em Anápolis
Leia: https://t.co/XwO5Ae4GOl pic.twitter.com/Oes9bl8NkM
— Portal 6 (@portal6noticias) September 19, 2025
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícia de Anápolis.