Câmeras registram criança que morreu ao pisar em fiação em Anápolis

Corpo de Bombeiros foi acionado, mas menino não resistiu

Natália Sezil - 19 de setembro de 2025

Câmeras flagraram quando criança pisou em fio elétrico. (Foto: Reprodução)

Um vídeo de câmeras de segurança mostra o momento em que uma criança, de apenas 10 anos, morre eletrocutada após pisar em um fio elétrico rompido em Anápolis.

A fatalidade aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (19), próximo à Praça Aquiles de Pina, na Vila Jussara. O menino teria saído para ir até a padaria, junto a um amigo, quando se deparou com a fiação.

O fio de telefone estaria rompido no chão. Ele teria ficado energizado após um caminhão passar pelo local e arrebentar outra fiação, de internet.

As imagens mostram quando as duas crianças se aproximam do poste. O outro menino passa pela rua, mas a vítima se depara com o choque ao descer da calçada.

Ele se debate no chão antes que o amigo perceba o que está acontecendo. Pessoas que estão do outro lado da rua também parecem não perceber o acidente.

Depois disso, o segundo menino corre para pedir ajuda. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou socorrer a criança, mas ela não resistiu.

A reportagem do Portal 6 esteve no local no início desta noite e constatou que equipes da Equatorial Energia realizavam o desligamento da rede elétrica.

Agora, o caso fica sob tutela da Polícia Civil (PC), responsável por apurar o que aconteceu e tomar as próximas medidas legais.

VÍDEO ‼️Câmeras registram criança que morreu ao pisar em fiação em Anápolis Leia: https://t.co/XwO5Ae4GOl pic.twitter.com/Oes9bl8NkM — Portal 6 (@portal6noticias) September 19, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícia de Anápolis.