Vaza áudios de empresários discutindo plano para impedir remoção de fios irregulares nos postes de Anápolis

Reação ocorre após prefeito Márcio Corrêa colocar força-tarefa nas ruas para impedir novas tragédias na cidade

Danilo Boaventura - 02 de outubro de 2025

Funcionário trabalhando para regularizar fios de poste em Anápolis (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

Áudios vazados na noite desta quarta-feira (2) revelam um plano de empresários de internet para obstruir a força-tarefa da Prefeitura de Anápolis, que está removendo fios irregulares dos postes da cidade.

Nas gravações, eles discutem estratégias para impedir o trabalho das equipes, classificando a ação do poder público como “autoritária” e “arbitrária”.

A articulação ocorre justamente após o prefeito Márcio Corrêa (PL) intensificar a fiscalização em resposta à trágica morte de João Victor Gontijo, de 10 anos, que perdeu a vida ao tocar em um cabo energizado solto em via pública.

A tragédia levou o município a decretar estado de emergência e impulsionou a criação da “Lei João Victor” na Câmara Municipal, visando obrigar a concessionária Equatorial e as empresas de telecomunicações a organizar a fiação que transformou os postes em verdadeiras “bombas-relógio”.

“Logo, logo, o jogo vira”

Nos áudios, um dos empresários sugere mobilização para confrontar os fiscais. “Se todo mundo for pra lá impedir esse pessoal [técnicos da Prefeitura] de trabalhar, que o prefeito vá lá fazer o sensacionalismo dele e a gente mostra de fato o que ele tá fazendo errado”, diz.

Outro revela a estratégia de usar a opinião pública a seu favor, esperando que a população sinta a falta do serviço para se voltar contra a Prefeitura.

“Logo, logo, o jogo vira. Na hora que a população vê que tá ficando sem internet, e o prefeito tá deixando um bairro inteiro sem internet, de forma autoritária, sem conversar com nós, provedores, aí o jogo vira”, afirma, admitindo que no momento não contam com o apoio popular.

Enquanto os empresários se queixam de uma “ação arbitrária”, a Prefeitura de Anápolis trava uma batalha contra o que o prefeito Márcio Corrêa chama de “jogo de empurra” entre a Equatorial, responsável pelos postes, e as empresas de internet.

Resultados

Após a morte de João Victor, o chefe do Executivo criticou a inércia das companhias e determinou o corte dos fios clandestinos, afirmando que a prefeitura não ficaria “inerte” diante dos riscos iminentes de acidentes graves, como choques elétricos, incêndios e novas mortes.

A medida, segundo o próprio prefeito, surtiu efeito imediato, forçando as empresas a buscarem o diálogo que antes evitavam.

A determinação de Márcio Corrêa em limpar a poluição visual e eliminar os perigos escondidos no emaranhado de fios irregulares tem sido vista como uma atitude necessária para garantir a segurança dos anapolinos.

Sem recuos

A força-tarefa continua nas ruas, e o Ministério Público acompanha o caso, buscando uma solução definitiva para um problema que, por anos, foi negligenciado.

A reação dos empresários, revelada nos áudios, expõe a resistência de um setor em se adequar às normas, mesmo diante de uma fatalidade que matou uma criança e chocou a cidade.

OUÇA TODOS🎧 Vaza áudios de empresários discutindo plano para impedir remoção de fios irregulares nos postes de Anápolis Leia: pic.twitter.com/TCSsWpV3re — Portal 6 (@portal6noticias) October 2, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!