Inscrições abertas para concurso público em Goiás com salários de até R$ 4,8 mil

Oportunidades contemplam candidatos de nível fundamental, médio e superior de escolaridade

Paulo Roberto Belém - 20 de outubro de 2025

Novo Planalto fica no Norte de Goiás. (Foto: Reprodução)

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Novo Planalto, começaram nesta segunda-feira (20), visando contratar profissionais de forma imediata, além de formar cadastro reserva, pagando remuneração de até R$ 4.867,77.

As 32 vagas iniciais contemplam candidatos de nível fundamental, médio e superior de escolaridade que tenham interesse de trabalhar na região Norte de Goiás.

São elas: Agente de Serviços de Higiene e Alimentação (03), Agente de Serviços Gerais (02), Ajudante de Obras Públicas (01), Eletricista (01), Gari (02), Motorista (05), Operador de Máquinas Leves (01), Operador de Máquinas Pesadas (01) e Vigia (02).

Seguindo, há chances para Fiscal de Obras e Posturas (01), Monitor de Apoio (02), Assistente Social (01) e Nutricionista (01).

Ainda há ofertas para Professor Pedagogo Nível I (05), Professor de Educação Física Nível I (01), Professor de Língua Portuguesa Nível I (01), Professor de Matemática Nível I (01) e Psicólogo (01).

Os interessados podem se inscrever até o dia 09 de novembro, no site da Ganzaroli Assessoria, que pode ser acessado clicando aqui. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 150, a depender do cargo desejado.

Integram o processo a realização de prova objetiva, prevista para ocorrer no dia 18 de janeiro de 2026. Para alguns cargos, também haverá prova de redação, prova de títulos, prova prática e teste de aptidão física.

Quando contratados, a jornada de trabalho varia de 30 a 40 horas semanais, também a depender da função. Todas as informações sobre o concurso constam no edital, que pode ser acessado aqui clicando.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!