O que significa uma pessoa ter dificuldades em pedir desculpas, segundo a psicologia

Nem sempre a dificuldade em reconhecer erros é simples orgulho, existe algo mais profundo

Magno Oliver - 20 de outubro de 2025

Pedido de desculpas. (Foto: Ilustração/ Freepik)

Você é uma pessoa que consegue pedir desculpas de forma tranquila? Pois pedir desculpas é um ato simples para algumas pessoas, mas profundamente desafiador para outras.

A psicologia reforça que essa dificuldade costuma estar ligada à forma como a pessoa enxerga a si mesma e lida com o erro. Em muitos casos, admitir uma falha desperta sentimentos de vulnerabilidade e ameaça à autoestima, o que faz com que o pedido de perdão se torne quase impossível de sair da boca para fora.

Pessoas com traços de orgulho elevado, perfeccionismo ou baixa autoconfiança tendem a associar o ato de se desculpar à perda de valor pessoal.

Para elas, reconhecer o erro pode significar fraqueza, incompetência ou exposição emocional. Esse mecanismo psicológico serve como uma forma de autoproteção, ainda que acabe prejudicando as relações e afastando quem está ao redor.

Um estudo publicado na revista científica Developmental Psychology mostra que pessoas criadas por pais autoritários têm 40% menos probabilidade de se desculpar espontaneamente no dia a dia.

A psicologia também reforça que dificuldades em pedir desculpas podem vir de experiências passadas. Indivíduos que cresceram em ambientes onde o erro era punido severamente ou onde o afeto era condicionado à perfeição aprendem, desde cedo, a evitar admitir falhas.

Com o tempo, isso se transforma em um padrão emocional difícil de quebrar. Várias barreiras emocionais vão se formando.

O estudo destaca que aprender a pedir desculpas é um sinal de maturidade emocional e empatia. Reconhecer o erro não diminui ninguém, pelo contrário, fortalece vínculos e mostra responsabilidade afetiva. A verdadeira força está em compreender que todos erram, mas apenas os emocionalmente inteligentes conseguem se reconciliar com isso.

