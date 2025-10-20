Pai é preso em Anápolis após filha denunciar agressão e ameaças com faca

Vídeo obtido pelo Portal 6 mostra destruição que teria sido causada pelo suspeito durante surto de violência

Da Redação - 20 de outubro de 2025

Suspeito teria destruído casa enquanto fazia ameaças à filha e neto. (Foto: Reprodução)

Um homem foi preso em flagrante na tarde de domingo (19), em Anápolis, após ameaçar a própria filha e o neto de 12 anos dentro de uma residência no Residencial Boa Esperança.

A mulher acionou a Polícia Militar por volta das 17h30, relatando que estava sendo agredida e ameaçada pelo pai, que estaria sob efeito de álcool e em posse de uma faca.

Segundo a vítima, o homem estaria agressivo com a arma branca e quebrando móveis da casa, colocando em risco a vida dela e do filho.

Imagens obtidas pelo Portal 6 registraram a destruição que teria sido causada pelo suspeito, com uma porta que teria sido arrancada por ele e uma grande quantidade de vidro quebrado no chão.

Durante o atendimento, a mulher contou ainda que o pai — que morava de favor na residência há cerca de um ano — vinha assediando o neto e que já existiam suspeitas anteriores de abusos sexuais cometidos pelo autor contra outra familiar.

A neta do suspeito, também ouvida pela polícia, confirmou que o avô já teria praticado abusos contra uma prima, hoje com 32 anos, e demonstrou medo pela segurança da criança.

A equipe policial se deslocou até o local, onde o suspeito foi contido e levado à Central de Flagrantes de Anápolis, onde a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do homem.

A Polícia Civil seguirá com as investigações, e o caso foi encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Anápolis para apuração detalhada dos fatos.

