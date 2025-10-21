Caso da bebê morta pelo padrasto e mãe em Goiânia choca polícia: “até a sola do pé tinha queimaduras de cigarro”

Delegado responsável pelo caso comentou que ambos os suspeitos apresentarem versões contraditórias sobre o ocorrido, jogando a culpa um no outro

Da Redação - 21 de outubro de 2025

Bebê de 1 ano e 7 meses foi encontrada morta em Goiânia (Foto: Reprodução)

A bebê Eloá Manoelly de Sousa, de apenas 1 ano e 6 meses, que foi encontrada morta com sinais de grave violência na manhã desta terça-feira (21), em Goiânia, tinha cicatrizes de cigarro até mesmo na sola dos pés. A suspeita é que o padrasto e a mãe tenham sido os responsáveis.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pelo delegado Alvares Lins, responsável pelo caso. Segundo ele, além das marcas de cigarro espalhadas pelo corpo, a neném também tinha diversas outras cicatrizes, o que corrobora a tese de que as agressões eram antigas.

A Polícia Civil (PC) foi acionada por volta das 07h, após uma parente encontrar a pequena já em óbito, na sala de estar.

Porém, as investigações até o momento apontam que a bebê estava morta ao menos desde 05h.

O delegado comentou a situação lamentável com que o corpo foi encontrado, com suspeita de traumatismo craniano, que aparentava estar esmagado, além de lesões ao longo do corpo e sangue ao redor da boca.

“Tanto o padrasto quanto a mãe foram presos em flagrante, sendo que ambos apresentavam versões contraditórias, jogando a culpa um no outro e ainda mudando as histórias constantemente. Ainda é muito cedo para determinar o que de fato aconteceu, mas, de toda forma, ainda que só um tenha agredido, o outro foi conivente ou omisso”, apontou Alvares.

O padrasto da garota usava tornozeleira eletrônica e havia sido preso ainda na última semana, ainda segundo o delegado.

O corpo da neném foi deixado sob os cuidados do Instituto Médico Legal (IML), que deve determinar a causa da morte.

O caso segue sob investigação.

