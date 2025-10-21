Identificada bebê encontrada morta em Goiânia; pais são os suspeitos do crime

Padrasto da vítima possui antecedentes criminais e inclusive estava utilizando tornozeleira eletrônica

Da Redação - 21 de outubro de 2025

Bebê de 1 ano e 7 meses foi encontrada morta em Goiânia (Foto: Reprodução)

Foi identificada como Eloá Manoelly de Sousa a bebê encontrada morta em Goiânia, suspeita de ter sido espancada pelo padrasto na manhã desta terça-feira (21). O crime aconteceu no Bairro Residencial Monte Pascoal, região Oeste da capital.

A denúncia, feita pela tia da pequena, apontou que a mãe também poderia estar envolvida no episódio de agressão.

A vítima, de 1 ano e 7 meses, foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros com queimaduras de cigarro pelo rosto, com diversas lesões pelo rosto, olho roxo e com a presença de sangue ao redor da boca.

Os socorristas tentaram reanimá-la, mas não tiveram sucesso.

O padrasto da bebê possui antecedentes criminais e inclusive estava utilizando tornozeleira eletrônica no momento da denúncia.

