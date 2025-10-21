Corpo é encontrado carbonizado e com sinais de enforcamento, em Rio Verde

Samuel Leão - 21 de outubro de 2025

Viatura da Polícia Militar. (Foto: Reprodução)

O corpo de uma mulher, de 43 anos, foi encontrado, na manhã desta terça-feira (21), parcialmente carbonizado, no bairro Monte Sinai, em Rio Verde, cidade no Sudoeste de Goiás.

O caso teve início por volta das 6h30, depois que um trabalhador chamou a Polícia Militar (PM) após avistar a vítima já sem vida, enquanto passava pelo local.

Ao chegar na cena, a equipe constatou a gravidade do caso — a mulher estava queimada, com indícios de violência física antes da morte.

A vítima também apresentava sinais de enforcamento e várias lesões pelo corpo.

Próximo ao corpo, os policiais encontraram documentos e um cartão bancário, o que permitiu a identificação inicial.

A perícia técnica e o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) foram acionados para realizar os procedimentos e iniciar as investigações. O caso deverá ser apurado pela Polícia Civil (PC).

