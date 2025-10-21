Detran alerta para golpe que já levou motoristas perderem mais de R$ 5 mil em Goiás

“O dinheiro que vai para o bandido não volta mais. É essencial que o motorista use apenas os canais oficiais para gerar e quitar boletos”, lembra Delegado Waldir

Pedro Ribeiro - 21 de outubro de 2025

Detran-GO. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

O Detran-GO emitiu um alerta após registrar mais de 170 denúncias de golpes envolvendo o pagamento do IPVA e do Licenciamento Anual em Goiás.

Em alguns casos, os motoristas perderam mais de R$ 5 mil ao efetuarem pagamentos em boletos falsos.

Com a prorrogação do prazo de pagamento do licenciamento para 31 de outubro, os criminosos têm aproveitado o momento de pressa dos contribuintes para intensificar as fraudes.

As abordagens mais comuns acontecem por WhatsApp, e-mail e sites clonados, que simulam os canais oficiais do Detran.

Boletos oficiais só pelos canais oficiais

De acordo com o órgão, os boletos verdadeiros estão disponíveis somente no aplicativo Detran GO ON ou no site oficial do Detran-GO.

Também é possível pagar por PIX, mas é fundamental verificar o CNPJ do destinatário, que deve ser 02.872.448/0001-20.

O presidente do Detran-GO, delegado Waldir, reforçou o alerta:

“O dinheiro que vai para o bandido não volta mais. É essencial que o motorista use apenas os canais oficiais para gerar e quitar boletos.”

Como se proteger

A Diretoria de Tecnologia da Informação do Detran monitora diariamente sites e perfis falsos que imitam a identidade visual do órgão.

A recomendação é digitar diretamente o endereço do Detran no navegador e nunca clicar em anúncios patrocinados ou links recebidos por mensagens.

Quem for vítima deve registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil (PC) e notificar a Ouvidoria do Detran-GO por meio do Portal Expresso.

“Orientamos os usuários a jamais clicarem em links de páginas patrocinadas. É ali que muitos golpes começam”, alertou o delegado.

