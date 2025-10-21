Meteorologia faz alerta para potenciais tempestades com ventanias, raios e granizo em Goiás; veja previsão

População deve ficar atenta aos avisos da Defesa Civil e evitar áreas de risco durante os temporais

Samuel Leão - 21 de outubro de 2025

Tempo nublado em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Goiás terá uma quarta-feira (22) marcada pela combinação de calor e umidade, cenário que, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), deve provocar pancadas de chuva em diversas regiões do estado.

O alerta principal é para o risco de tempestades, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e até queda de granizo.

O Cimehgo emitiu um aviso de risco potencial para 14 municípios, com destaque para a região centro-norte do estado.

Nessas localidades, a previsão é de chuvas que podem variar entre 20 e 30 mm/hora ou acumular até 50 mm ao longo do dia, com ventos que podem atingir 50 km/h.

Entre as cidades sob alerta estão Aragarças, Araguapaz, Aruanã, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Britânia, Doverlândia, Mozarlândia, Mundo Novo, Nova Crixás, Piranhas, Portelândia, Santa Rita do Araguaia e São Miguel do Araguaia.

Diante deste cenário, a recomendação é de atenção redobrada com os possíveis acumulados de chuva, que aumentam o risco de alagamentos em áreas urbanas. A população deve ficar atenta aos avisos da Defesa Civil e evitar áreas de risco durante os temporais.

Apesar da previsão de chuva, o calor não dá trégua. Em Goiânia, a temperatura máxima pode chegar aos 34 °C, com a umidade relativa do ar variando entre 40% e 95%. No restante do estado, as máximas também ficam elevadas, atingindo 36 °C nas regiões Norte e Oeste.

Em Anápolis, a mínima esperada é de 19 °C e a máxima de 29 °C. Já em Catalão, os termômetros devem registrar entre 19 °C e 32 °C.

Rio Verde terá mínima de 17 °C e máxima de 31 °C, enquanto Jataí varia de 17 °C a 32 °C.

Luziânia apresenta mínima de 19 °C e máxima de 30 °C, e Porangatu, por sua vez, terá mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!