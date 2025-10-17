Goiás deve ter final de semana de tempestades e calor em diversas regiões; veja previsão do tempo

Alerta de tempestades se concentra na região Centro-Sul, o que exige atenção especial dos moradores

Samuel Leão - 17 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de chuva em Goiânia. (Foto Portal 6)

Os goianos devem se preparar para um sábado (18) de tempo instável, com a combinação de chuvas intensas e calor em diversas regiões. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta para o risco potencial de tempestades isoladas em todo o estado, com maior destaque para a região Centro-Sul.

Segundo o levantamento, podem ocorrer precipitações com volume entre 20 e 40mm, e o alerta prevê ainda a possibilidade de rajadas de vento de até 50km/h e, eventualmente, granizo.

A previsão geral é de sol e variação de nebulosidade, permitindo pancadas de chuva em áreas isoladas com intensidade variada em todas as regiões.

A população deve se atentar à saúde, já que a umidade relativa do ar segue abaixo dos 35%, e ao risco é alto para queimadas de Norte a Sul do estado.

Goiânia terá sol e variação de nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas chegando aos 7mm de volume. A temperatura máxima na cidade deve chegar aos 34 °C, e a umidade relativa do ar irá variar entre 35% e 85%.

Já em Anápolis, a previsão é de sol e possibilidade de chuvas em áreas isoladas. O volume de chuva esperado é de 5 mm. A temperatura máxima deve ser mais amena que na capital, chegando aos 31 ° C, com a mínima de 19 ° C. A umidade relativa do ar deve variar entre 35% e 85%.

É importante lembrar que o alerta de tempestades se concentra na região Centro-Sul, o que exige atenção especial dos moradores de cidades como Caldas Novas, Jataí e Morrinhos, onde a precipitação pode alcançar os 10 mm e as temperaturas vão de 19 °C até 35 ° C.

