O nome feminino mais bonito dos últimos anos, segundo a ciência

Pesquisadores descobriram que um nome feminino específico desperta emoções positivas no cérebro humano

Magno Oliver - 21 de outubro de 2025

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Um estudo internacional da Universidade de Birmingham envolvendo linguistas e psicólogos apontou Violeta como o nome feminino mais bonito dos últimos anos.

A pesquisa analisou mais de 2 mil nomes de diferentes países, avaliando aspectos como sonoridade, ritmo, significado e impacto emocional.

O resultado mostrou que Violeta desperta sensações de leveza, harmonia e delicadeza na maioria das pessoas. De acordo com os pesquisadores, nomes com sílabas suaves e vogais abertas são percebidos como mais agradáveis ao ouvido humano.

Eles explicam que “Violeta” reúne sons considerados equilibrados e uma musicalidade natural que o torna universalmente apreciado. Além disso, o nome evoca a flor violeta, associada à ternura, calma e sensibilidade, atributos que reforçam sua beleza simbólica.

O estudo também destacou que nomes com referências à natureza costumam provocar respostas emocionais positivas. Termos ligados a flores, cores e elementos naturais ativam áreas cerebrais relacionadas à memória afetiva e à tranquilidade. Isso explica por que Violeta, além de soar bem, carrega um charme atemporal que conquista gerações.

Para os especialistas, a escolha de nomes está cada vez mais ligada à emoção e à estética sonora. “Violeta” representa essa nova tendência: um nome simples, elegante e cheio de significado.

Segundo os cientistas, ele combina perfeitamente com outros nomes também, são eles:

– Rosa;

– Hannah;

– Zoe;

– Sofia.

