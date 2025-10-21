Túnel submerso no Brasil vai encurtar viagem de 1 hora para 2 minutos e gerar 9 mil empregos

Primeiro do tipo no país vai ligar Santos e Guarujá com operação 24 horas

Magno Oliver - 21 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração)

O túnel submerso Santos–Guarujá será a primeira ligação do gênero no país.

Com 1,5 km de extensão — sendo 870 metros imersos —, a obra vai conectar as duas cidades pelo estuário, reduzindo um trajeto que hoje pode levar cerca de 1 hora para aproximadamente 2 minutos.

O projeto prevê seis faixas de rolamento (três por sentido), ciclovia, passagens de pedestres e reserva técnica para VLT.

A travessia fixa funcionará 24 horas, substituindo a dependência das balsas, com impacto direto na logística do Porto de Santos e maior previsibilidade para quem cruza o canal diariamente.

De acordo com o governo, a ligação atenderá mais de 720 mil moradores de Santos e Guarujá e deve gerar cerca de 9 mil empregos ao longo da implantação e início de operação. O investimento estimado é de R$ 6 bilhões (fase pré-leilão).

Como será construído

Em vez de escavação profunda, será usada a técnica do túnel imerso: módulos de concreto pré-moldados são construídos em docas secas, rebocados até o canal, afundados de forma controlada, encaixados no leito e protegidos por camadas de areia e pedras.

O desenho inclui monitoramento em tempo real, ventilação, sistemas de segurança e gestão de tráfego.

Prazo e próximos passos

O leilão já definiu a responsável pela obra, e a inauguração é prevista para 2030 ou 2031.

A ligação integra o Novo PAC e é tratada como obra estruturante para reduzir tempos logísticos, dar regularidade às viagens e apoiar o crescimento do porto.