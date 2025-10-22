Conta de luz tem reajuste e ficará mais cara em Goiás
Medida foi criticada pelo governador Ronaldo Caiado, que culpou governo Lula
Moradores de Goiás passarão a pagar quase 20% mais caro na conta de luz a partir desta quarta-feira (22), após a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovar o reajuste anual de 2025 na tarifa da Equatorial Goiás.
Com a alteração, a categoria B1 (imóveis de baixa renda) terá um aumento de 18,74%, enquanto a média da baixa tensão (subclasses do meio rural) registra reajuste de 19,01%.
Já para as categorias de alta tensão (comércios, serviços e outras atividades), o aumento foi de 17,04%.
De acordo com a Aneel, a elevação se deve aos custos de distribuição, transporte e aquisição de energia, além de “encargos setoriais e componentes financeiros”.
A medida foi criticada pelo governador Ronaldo Caiado (UB), que culpou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que Goiás enfrenta dificuldades para se desenvolver devido à insuficiência energética para atender à demanda.
