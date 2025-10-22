Conta de luz tem reajuste e ficará mais cara em Goiás

Medida foi criticada pelo governador Ronaldo Caiado, que culpou governo Lula

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Os eletrodomésticos que mais pesam na conta de luz no final do mês e como reduzir o consumo
(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Moradores de Goiás passarão a pagar quase 20% mais caro na conta de luz a partir desta quarta-feira (22), após a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovar o reajuste anual de 2025 na tarifa da Equatorial Goiás.

Com a alteração, a categoria B1 (imóveis de baixa renda) terá um aumento de 18,74%, enquanto a média da baixa tensão (subclasses do meio rural) registra reajuste de 19,01%.

Já para as categorias de alta tensão (comércios, serviços e outras atividades), o aumento foi de 17,04%.

Publicidade
Leia também

De acordo com a Aneel, a elevação se deve aos custos de distribuição, transporte e aquisição de energia, além de “encargos setoriais e componentes financeiros”.

A medida foi criticada pelo governador Ronaldo Caiado (UB), que culpou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que Goiás enfrenta dificuldades para se desenvolver devido à insuficiência energética para atender à demanda.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias