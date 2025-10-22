Ele começou batendo de porta em porta e construiu a maior empresa de cafés do Brasil

A trajetória começou de forma simples, com um homem que acreditava no poder do trabalho, da fé e dos relacionamentos

Pedro Ribeiro - 22 de outubro de 2025

João Alves de Lima, “Seu João”. (Foto: Divulgação/3Corações)

A história da maior empresa de cafés do Brasil começa de forma simples, no coração do sertão nordestino, com um homem que acreditava no poder do trabalho, da fé e dos relacionamentos.

Esse homem era João Alves de Lima, conhecido por todos como Seu João.

Sem imaginar o tamanho do legado que deixaria, ele iniciou sua trajetória vendendo café de porta em porta e acabou construindo um império que hoje é sinônimo de sabor, tradição e inovação: o Grupo 3Corações.

Seu João vivia em São Miguel, no interior do Rio Grande do Norte — uma região de poucas oportunidades, mas de muita força e determinação.

Em 1959, ele começou a vender grãos crus de café pelas ruas, visitando vizinhos e comerciantes.

Com o tempo, passou a torrar e moer o produto, conquistando cada cliente pelo aroma e pela qualidade. Assim nascia o Café Nossa Senhora de Fátima, que se tornaria a semente da maior empresa do setor no país.

Durante as décadas de 1960 a 1980, o pequeno negócio familiar cresceu, ganhou novos mercados no Nordeste e passou a ser conhecido como Café Santa Clara.

Nessa fase, os filhos de Seu João — Pedro, Paulo e Vicente — assumiram a missão de modernizar a gestão e expandir a produção.

Com visão empreendedora, eles abriram novas fábricas e estruturaram o que viria a se tornar um dos maiores grupos alimentícios do Brasil.

A transformação em um gigante nacional

Nos anos 1990, o grupo consolidou sua posição como referência regional, investindo em tecnologia, governança e profissionalização da gestão.

O passo decisivo veio em 2005, com a joint venture entre a Santa Clara e a empresa israelense Strauss, que uniu tradição nordestina e inovação global.

Dessa união nasceu oficialmente o Grupo 3Corações — hoje reconhecido como a maior empresa de cafés do Brasil.

Atualmente, o grupo conta com 10 plantas fabris, 26 centros de distribuição e mais de 9 mil colaboradores.

Seu portfólio inclui cafés, achocolatados, cápsulas e bebidas diversas, que chegam a mais de 24 países.

Em 2024, o faturamento ultrapassou R$ 11,8 bilhões — um marco que consolida o sucesso de uma história iniciada com simplicidade e propósito.

O segredo por trás da maior empresa de cafés do país

Por trás da trajetória da 3Corações estão três pilares fundamentais.

O primeiro é a gestão baseada em valores familiares — fé, humildade e trabalho —, que garantiu um crescimento sólido e humano.

O segundo é a inovação, que combina a tradição nordestina com a tecnologia global, resultando em produtos de alta qualidade e grande aceitação.

E o terceiro é a estratégia de longo prazo, focada em pessoas, relacionamentos e sustentabilidade.

O que começou com um homem batendo de porta em porta se transformou em um exemplo de que é possível unir propósito, tradição e modernidade.

A jornada de Seu João e sua família mostra que, quando o trabalho é guiado por valores e visão, o impossível se torna apenas um ponto de partida.

