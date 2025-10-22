Meteorologia aponta mudança de cenário em Goiás; confira previsão do tempo

Boletim emitido pelo Cimehgo aponta o que deve se alterar após fim de passagem de massa de ar frio

Samuel Leão - 22 de outubro de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

O cenário de chuvas e frio, registrado em várias partes de Goiás ao longo da última semana, deve ter uma reviravolta nos próximos dias, segundo uma previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Para esta quinta-feira (23), o estado terá predomínio de sol e calor, especialmente no período da tarde, sem previsão de chuvas em nenhuma das regiões.

Vale destacar que, nas últimas semanas, a passagem de uma massa de ar fria, vindo do Sudeste do país, influenciou bastante o tempo em Goiás, trazendo pancadas de chuva para o estado.

Na capital, Goiânia, a previsão também indica predomínio de sol e calor, com a temperatura máxima podendo atingir 32 °C. A umidade relativa do ar na cidade deve variar entre 35% e 90%.

Em outras regiões, como a Norte e Oeste, as temperaturas máximas podem chegar a 35 °C, enquanto as regiões Leste, Central e Sul terão máximas de 33 °C e 32 °C, respectivamente.

Em todas essas áreas, a umidade relativa do ar mínima será de 35% e a máxima de 90%. Para municípios específicos, o Cimehgo aponta que Porangatu terá máxima de 35 °C, Catalão 30 °C, Jataí 32 °C, Rio Verde 31 °C, Luziânia 29 °C e Anápolis 28 °C.

Já Itumbiara registrará máxima de 31 °C, Ouvidor 30 °C, Goiandira 31 °C e Mineiros 30 °C. Em Ipameri, a máxima será de 30 °C, Morrinhos deve registrar 31 °C, Ceres 32 °C e Goianésia 32 °C, enquanto Araguapaz alcança impressionantes 35 °C.

O boletim não indica risco potencial para a ocorrência de tempestades em nenhum município goiano para o dia 23 de outubro.

Porém, o informe fez um alerta para a possibilidade de incêndios em todo o Estado devido ao fato 30 30 30, que se trata de temperaturas acima dos 30 °C, ventos acima de 30 km/h e umidade abaixo dos 30%.

