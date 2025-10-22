Polícia fecha fábrica clandestina de alimentos que colocava em risco a saúde de moradores da Grande Goiânia

Investigações apontam que ambiente apresentava sujeira acumulada, presença de baratas e ausência de estrutura higiênica ou sanitária

Augusto Araújo - 22 de outubro de 2025

Local apresentava total falta de condições higiênicas para operar. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) em ação conjunta com a Vigilância Sanitária de Goiânia, interditou uma residência que funcionava como fábrica clandestina de alimentos no bairro Jardim Esmeralda, na capital.

No local, que produzia salgados, tortas de frango e pizzas, os agentes encontraram condições totalmente inadequadas para o preparo e armazenamento dos produtos.

Segundo as autoridades, o ambiente apresentava sujeira acumulada, presença de baratas e ausência de qualquer estrutura higiênica ou sanitária.

Os alimentos eram fabricados sem fiscalização e vendidos em feiras e lanchonetes de Goiânia e Aparecida de Goiânia, o que, de acordo com a investigação, colocava em risco a saúde dos consumidores.

A responsável pela produção ilegal foi autuada e deverá responder pelo crime previsto no artigo 268 do Código Penal, que trata da infração de medida sanitária preventiva.

