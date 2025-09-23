Açaiteria em Goiânia que oferecia riscos à saúde pública é interditada durante fiscalização

Imagens divulgadas mostram que alimentos eram deixados em recipientes abertos e litros de açaí colocados em bacia

Gabriella Pinheiro - 23 de setembro de 2025

Imagem mostra açaí de açaiteria interditada. (Foto: Divulgação)

Uma açaiteria localizada no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, foi interditada pela Polícia Civil (PC), em uma ação em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal, na última segunda-feira (22), por funcionar em condições impróprias para o consumo.

Durante uma fiscalização realizada pelos órgãos, foram encontradas irregularidades como armazenamento inadequado de alimentos, uso de recipientes reaproveitados, ambiente sujo e até instalações elétricas expostas — o que representava risco à saúde da população.

Imagens divulgadas pela PC mostram as paredes do estabelecimento sujas, fiações expostas, alimentos armazenados em recipientes abertos e até litros de açaí colocados em uma bacia.

Nas investigações, foi descoberto que o local produzia, em média, de 500 a 600 copos de açaí por dia, o que ampliava ainda mais o risco coletivo.

A responsável pelo estabelecimento foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!