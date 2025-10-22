Seguimos atentos e atuando em cada denúncia de maus-tratos

Nenhuma denúncia é pequena demais, nenhum animal é invisível demais pra ser esquecido

Seliane da SOS - 22 de outubro de 2025

(Foto: Arquivo Pessoal)

Defender a causa animal é estar onde as coisas acontecem, é acompanhar, cobrar e não deixar nenhum caso sem resposta.

Eu costumo dizer que a luta pela causa animal não é apenas política, é humana. A gente vive uma rotina intensa, com denúncias diárias de maus-tratos, abandono e descaso, e em todas elas, o nosso papel é agir com firmeza e responsabilidade.

Estamos vigilantes, atentos e comprometidos. Nenhuma denúncia é pequena demais, nenhum animal é invisível demais pra ser esquecido.

O nosso gabinete faz questão de acompanhar cada caso, desde a chegada da denúncia até a conclusão. É um trabalho que exige paciência e persistência, mas também é o que me motiva todos os dias.

É importante ressaltar o apoio essencial da Polícia Militar, que tem sido uma parceira constante nessa causa. Em muitos atendimentos, contamos com a presença da PM para garantir segurança, dar suporte nas ocorrências e assegurar que cada ação seja conduzida de forma correta e responsável.

Esse trabalho conjunto entre o nosso gabinete, as equipes de resgate e a Polícia Militar tem feito a diferença em vários casos. Quando cada parte cumpre o seu papel, a resposta chega mais rápido, e a proteção acontece de verdade.

Eu acredito que a punição é importante, mas que a transformação começa pela consciência. Por isso, além de fiscalizar e cobrar, temos trabalhado também com educação, diálogo e conscientização, porque mudar a realidade é um processo coletivo.

A proteção animal é, acima de tudo, uma escolha de vida. E eu escolhi estar presente, em cada caso, em cada bairro, em cada história, pra garantir que os animais de Anápolis sejam respeitados como merecem.