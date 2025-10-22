Seguimos atentos e atuando em cada denúncia de maus-tratos

Nenhuma denúncia é pequena demais, nenhum animal é invisível demais pra ser esquecido

Seliane da SOS Seliane da SOS -
Seguimos atentos e atuando em cada denúncia de maus-tratos
(Foto: Arquivo Pessoal)

Defender a causa animal é estar onde as coisas acontecem, é acompanhar, cobrar e não deixar nenhum caso sem resposta.

Eu costumo dizer que a luta pela causa animal não é apenas política, é humana. A gente vive uma rotina intensa, com denúncias diárias de maus-tratos, abandono e descaso, e em todas elas, o nosso papel é agir com firmeza e responsabilidade.

Estamos vigilantes, atentos e comprometidos. Nenhuma denúncia é pequena demais, nenhum animal é invisível demais pra ser esquecido.

Publicidade
Leia também

O nosso gabinete faz questão de acompanhar cada caso, desde a chegada da denúncia até a conclusão. É um trabalho que exige paciência e persistência, mas também é o que me motiva todos os dias.

É importante ressaltar o apoio essencial da Polícia Militar, que tem sido uma parceira constante nessa causa. Em muitos atendimentos, contamos com a presença da PM para garantir segurança, dar suporte nas ocorrências e assegurar que cada ação seja conduzida de forma correta e responsável.

Esse trabalho conjunto entre o nosso gabinete, as equipes de resgate e a Polícia Militar tem feito a diferença em vários casos. Quando cada parte cumpre o seu papel, a resposta chega mais rápido, e a proteção acontece de verdade.

Eu acredito que a punição é importante, mas que a transformação começa pela consciência. Por isso, além de fiscalizar e cobrar, temos trabalhado também com educação, diálogo e conscientização, porque mudar a realidade é um processo coletivo.

A proteção animal é, acima de tudo, uma escolha de vida. E eu escolhi estar presente, em cada caso, em cada bairro, em cada história, pra garantir que os animais de Anápolis sejam respeitados como merecem.

Seliane da SOS

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias