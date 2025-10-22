Truque das faxineiras de casa de rico para deixar o chão muito mais limpo e sem pelos

A dica viral promete um resultado impressionante usando apenas algo que todos têm em casa

Magno Oliver - 22 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Um vídeo que viralizou no Instagram está revelando o segredo das faxineiras de casas de alto padrão para deixar o chão impecável, livre de pelos e com brilho de limpeza recém-feita.

O truque simples e acessível está conquistando quem busca praticidade na hora da faxina e não quer ficar gastando muito tempo para higienizar tudo. Sem contar a canseira de ter que ficar recolhendo pelos e fios de cabelo pela casa.

No vídeo, a profissional mostra que o único item necessário é papel filme, aquele mesmo usado na cozinha. O segredo está em enrolar o papel na parte inferior da vassoura, cobrindo bem as cerdas antes de começar a varrer o chão.

Segundo ela, o papel cria uma leve camada de atrito que atrai pelos, cabelos e poeira com mais facilidade, funcionando como uma espécie de ímã. Além disso, o método evita que a sujeira se espalhe ou grude na vassoura durante o processo.

A técnica vem sendo elogiada pelos internautas por entregar resultados visíveis em poucos minutos e não exigir produtos químicos ou equipamentos caros. Usuários nos comentários afirmaram que o chão fica mais limpo do que com o uso de aspiradores ou panos.

Confira o tutorial completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Aquino (@gabiaquinuu)

