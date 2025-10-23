Anápolis terá aulão preparatório para Prova Nacional Docente; saiba como participar
Interessados poderão assistir a atividade organizada pelo vereador Professor Marcos Carvalho (PT)
Acontece em Anápolis neste sábado (25) o Aulão Preparatório para a Prova Nacional Docente, com o objetivo de auxiliar professores e estudantes da área da educação que desejam se preparar melhor para o exame.
O encontro será realizado das 08h às 12h, no Plenário da Câmara Municipal de Anápolis. A entrada é gratuita e as inscrições são limitadas. O processo é feito acessando o formulário, clicando aqui.
Organizador do evento, o vereador Professor Marcos Carvalho (PT), divulgou que o aulão é uma oportunidade para reforçar conteúdos, trocar experiências e esclarecer dúvidas sobre a avaliação nacional.
“Nosso objetivo é apoiar os educadores e estudantes que estão se preparando para a prova, oferecendo um momento de aprendizado coletivo e acessível a todos”, destacou o vereador.
Vale destacar que as provas serão aplicadas no domingo (26).
