Anápolis terá aulão preparatório para Prova Nacional Docente; saiba como participar

Interessados poderão assistir a atividade organizada pelo vereador Professor Marcos Carvalho (PT)

Anápolis
Evento acontece neste sábado (25). (Foto: Divulgação)

Acontece em Anápolis neste sábado (25) o Aulão Preparatório para a Prova Nacional Docente, com o objetivo de auxiliar professores e estudantes da área da educação que desejam se preparar melhor para o exame.

O encontro será realizado das 08h às 12h, no Plenário da Câmara Municipal de Anápolis. A entrada é gratuita e as inscrições são limitadas. O processo é feito acessando o formulário, clicando aqui.

Organizador do evento, o vereador Professor Marcos Carvalho (PT), divulgou que o aulão é uma oportunidade para reforçar conteúdos, trocar experiências e esclarecer dúvidas sobre a avaliação nacional.

“Nosso objetivo é apoiar os educadores e estudantes que estão se preparando para a prova, oferecendo um momento de aprendizado coletivo e acessível a todos”, destacou o vereador.

Vale destacar que as provas serão aplicadas no domingo (26).

Jornalista profissional, com passagem por veículos radiofônicos e impressos. Também possui experiência em assessoria de comunicação. Atualmente, dedica-se à cobertura do cotidiano de Goiás, sempre buscando aprofundar os temas com responsabilidade, sensibilidade e apuração rigorosa.

