Polícia prende último integrante de quadrilha que torturou e matou fazendeiros em Goiás

Outros dois autores dos crimes brutais foram mortos em confronto com a PM e suspeito ficou foragido por meses até ser detido

Da Redação - 23 de outubro de 2025

Imagem de Marcos Vinícius Rodrigues Ferreira foi divulgada para identificação de novas vítimas. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) desarticulou uma violenta associação criminosa que aterrorizava propriedades rurais nas regiões de Água Fria de Goiás e Colinas do Sul, cidades no interior do estado.

A operação, batizada de “Guardiões do Campo”, resultou na prisão de Marcos Vinícius Rodrigues Ferreira, apontado como o último membro de um grupo responsável por crimes brutais, incluindo tortura e assassinato.

A investigação, conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (Dercr), revelou detalhes chocantes sobre as ações da quadrilha.

Na madrugada de 30 de julho, três homens encapuzados e fortemente armados invadiram uma fazenda em Água Fria de Goiás.

As vítimas foram amarradas, agredidas e ameaçadas de morte, enquanto os criminosos levavam dinheiro, televisores, ferramentas e maquinários agrícolas.

Eles fugiram usando o carro da própria fazenda. Um dos reféns conseguiu escapar correndo em meio ao matagal.

Assassinato brutal

Poucas horas depois, o grupo invadiu outra propriedade, dessa vez em Colinas do Sul, onde a violência foi ainda mais extrema.

Isso porque o caseiro da fazenda foi brutalmente assassinado, mesmo sem oferecer resistência. O crime causou grande comoção entre os moradores da zona rural da região.

Busca pelos autores

Diante dos fatos, a Dercr iniciou uma força-tarefa para capturar os envolvidos.

Dois integrantes da quadrilha morreram em confronto com a Polícia Militar, e o terceiro, Marcos Vinícius, ficou foragido por meses, até ser localizado após intenso trabalho de inteligência policial.

Na última terça-feira (21), o suspeito foi finalmente preso, em São João d’Aliança.

Durante a operação, os agentes apreenderam uma espingarda sem numeração aparente, balança de precisão, droga, rolo de filme PVC cortado e celulares, incluindo um aparelho pertencente a uma das vítimas do roubo em Água Fria.

Marcos Vinícius foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e porte de entorpecente, além de responder por roubo qualificado e latrocínio.

Por fim, a PC divulgou a identidade e imagem do preso, amparada pela legislação vigente, para auxiliar na localização de possíveis novas vítimas, já que há indícios de que o grupo tenha praticado outros crimes na região.

