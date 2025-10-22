Polícia prende suspeitos de torturar e matar travesti que teve corpo carbonizado, em Rio Verde

Três dos envolvidos foram localizados no dia seguinte, trabalhando como se nada tivesse ocorrido

Davi Galvão - 22 de outubro de 2025

Quatro suspeitos foram presos em flagrante pela tortura e morte da travesti. (Foto: Reprodução)

Três homens e uma mulher foram presos em flagrante pelo envolvimento na tortura e morte de uma travesti, em Rio Verde, nesta terça-feira (21), mesmo dia em que o corpo foi encontrado parcialmente carbonizado e com sinais de violência, no Bairro Monte Sinai.

A prisão foi possível graças a um esforço colaborativo entre as equipes da Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC), que através da análise de câmeras de segurança conseguiram rastrear o caminho e as ações dos suspeitos.

Tudo teria começado ainda na noite de segunda-feira (20), quando a vítima, que era garota de programa, bebia na companhia dos três homens.

Em determinado momento, deu-se início a uma confusão com outra travesti, que acusou a colega de ter pego uma bolsa. Um dos suspeitos também alegou ter “sentido falta” de um celular e um perfume que estavam no veículo.

A partir daí, a situação se escalou ao ponto de câmeras de segurança registrarem o momento no qual a vítima é perseguida pelas ruas da cidade, correndo desesperada dos suspeitos que a seguiam de carro.

Conforme a PM, o grupo alcançou a travesti, colocou-a no porta mala e a levaram até um terreno baldio, onde ela foi torturada, tendo as partes íntimas incendiadas antes de ser morta.

O corpo foi encontrado na manhã do dia seguinte por um popular que passava pela região e acionou as autoridades.

Busca pelos autores

A partir daí, deu-se início aos trabalhos de busca pelos suspeitos, de modo que a travesti envolvida no crime foi localizada em um prostíbulo, onde confessou o crime bem como a identidade dos comparsas, que atuam como técnicos de refrigeração.

Os três, inclusive, foram abordados enquanto realizavam a manutenção de um aparelho em um supermercado, como se nada houvesse ocorrido.

Todos os envolvidos foram conduzidos até a Central de Flagrantes, onde foram postos à disposição do Poder Judiciário.

BARBARIDADE 🚨 Polícia prende suspeitos de torturar e matar travesti que teve corpo carbonizado, em Rio Verde Leia: pic.twitter.com/BGzC3HJd9m — Portal 6 (@portal6noticias) October 22, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!