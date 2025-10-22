Polícia prende suspeitos de torturar e matar travesti que teve corpo carbonizado, em Rio Verde

Três dos envolvidos foram localizados no dia seguinte, trabalhando como se nada tivesse ocorrido

Polícia prende suspeitos de torturarem, incendiarem partes íntimas e matarem travesti, em Rio Verde
Quatro suspeitos foram presos em flagrante pela tortura e morte da travesti. (Foto: Reprodução)

Três homens e uma mulher foram presos em flagrante pelo envolvimento na tortura e morte de uma travesti, em Rio Verde, nesta terça-feira (21), mesmo dia em que o corpo foi encontrado parcialmente carbonizado e com sinais de violência, no Bairro Monte Sinai.

A prisão foi possível graças a um esforço colaborativo entre as equipes da Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC), que através da análise de câmeras de segurança conseguiram rastrear o caminho e as ações dos suspeitos.

Tudo teria começado ainda na noite de segunda-feira (20), quando a vítima, que era garota de programa, bebia na companhia dos três homens.

Em determinado momento, deu-se início a uma confusão com outra travesti, que acusou a colega de ter pego uma bolsa. Um dos suspeitos também alegou ter “sentido falta” de um celular e um perfume que estavam no veículo.

A partir daí, a situação se escalou ao ponto de câmeras de segurança registrarem o momento no qual a vítima é perseguida pelas ruas da cidade, correndo desesperada dos suspeitos que a seguiam de carro.

Conforme a PM, o grupo alcançou a travesti, colocou-a no porta mala e a levaram até um terreno baldio, onde ela foi torturada, tendo as partes íntimas incendiadas antes de ser morta.

O corpo foi encontrado na manhã do dia seguinte por um popular que passava pela região e acionou as autoridades.

Busca pelos autores

A partir daí, deu-se início aos trabalhos de busca pelos suspeitos, de modo que a travesti envolvida no crime foi localizada em um prostíbulo, onde confessou o crime bem como a identidade dos comparsas, que atuam como técnicos de refrigeração.

Os três, inclusive, foram abordados enquanto realizavam a manutenção de um aparelho em um supermercado, como se nada houvesse ocorrido.

Todos os envolvidos foram conduzidos até a Central de Flagrantes, onde foram postos à disposição do Poder Judiciário.

 

 

